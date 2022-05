Mali i Zi mbështet anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës

Presidenti i Malit të Zi, Milo Gjukanoviq, gjatë vizitës së tij në Prishtinë tha se e mbështet aplikimin e Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës.



Gjukanoviq po qëndron për një vizitë zyrtare në Prishtinë.



Ai është pritur me nderime shtetërore nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani.



Presidentët e dyja shteteve fqinje kanë mbajtur një konferencë për media, ku kanë theksuar përkushtimin për avancimin e bashkëpunimit ndërshtetëror, siç është thënë, për të siguruar më shumë stabilitet, paqe dhe zhvillim në rajon.



Gjukanoviq ka thënë se ka ardhur koha që Evropa të përsërisë mesazhin ‘që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor e kanë vendin në Bashkimin Evropian’.



“Ne jemi mirënjohës për faktin se Kosova është orientuar drejt objektivave identike strategjike sikurse Mali i Zi. Kjo është bazë që përmes shkëmbimit të përvojave të mbështesim njëri-tjetrin për t’i kaluar sfidat në këtë rrugë që në një të ardhme të afërt t’i realizojmë qëllimet tona të përbashkëta”, ka thënë ai.



Presidentja Osmani ka theksuar se Kosova dhe Mali i Zi ndajnë një vizion të përbashkët e të qartë për të ardhmen euroatlantike.



Ajo ka shtuar se është e rëndësishme për rajonin të qëndrojnë bashkë ‘kundër agresionit rus dhe satelitëve të tyre që kanë për qëllim destabilizimin e Ballkanit’.



Presidentja Osmani ka kërkuar nga Mali i Zi që të mbështesë Kosovën për anëtarësim në Këshillin e Evropës dhe organizata të tjera, me rëndësi të veçantë anëtarësimin në NATO.



“Mali i Zi është një shembull i shkëlqyer se si anëtarësimi në NATO ka shërbyer vetëm drejt forcimit të sigurisë në tërë rajonin tonë, prandaj edhe anëtarësimi i Kosovës në NATO duhet të shihet nga prizmi i njëjtë”, ka theksuar Osmani.

Kosova ka aplikuar më 12 maj, për anëtarësim në Këshillin e Evropës.



Sa i përket raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Gjukanoviq ka theksuar se vendi i tij mbështet dialogun politik që ekziston ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe se beson se vetëm dialogu politik mund të çojë deri te një marrëveshje gjithëpërfshirëse.



Sipas tij, është e rëndësishme që Kosovë të jetë konsistente në këtë proces politik.



Problemi politik i pazgjidhur mes Kosovës dhe Serbisë, ka shtuar Gjukanoviq, nuk ka të bëjë vetëm me dy shtetet, por prek gjithë rajonin.



Osmani dhe Gjukanoviq gjatë konferencës për media janë pyetur nga gazetarët edhe lidhur me demarkacionin me Malin e Zi.

Gjukanoviq ka thënë se çështja e demarkacionit mund të konsiderohet si problematike vetëm për dikë që dëshiron të krijojë probleme.



Ai ka deklaruar se do t’i përmbahet dokumenteve që janë nënshkruar për këtë çështje.



“Përmes punës së komisionit të përbashkët për demarkacion, do të krijohen kushtet për korrigjim për të cilat do të pajtohemi dhe që do të kontribuojnë që ky kufi të jetë ashtu siç duhet të jetë dhe të mos shërbejë si burim i mosmarrëveshjeve apo rrezikimit të marrëdhënieve mes dy shteteve”, ka deklaruar ai.



Të dy presidentët kanë theksuar se nuk duhet të lejojnë që raportet mes dy shteteve të keqësohen.



“Nuk ka asnjë çështje që mund t’i prishë raportet mes Malit të Zi dhe Kosovës”, ka thënë Osmani.



Sa i përket iniciativës Ballkani i Hapur, të dy presidentët kanë potencuar se nuk e shohin si një iniciativë të qëlluar rajonale dhe se do të vazhdojnë të mbështesin iniciativat tjera rajonale, të cilat janë krijuar më parë, siç është Procesi i Berlinit.

“Në vend të krijimit të iniciativave të reja, ta shfrytëzojmë potencialin e iniciativave aktuale si procesi i Berlinit”, ka thënë Gjukanoviq.



Iniciativa Ballkani i Hapur është vazhdimësi e “mini-Shengenit” ballkanik, prezantuar në Novi Sad të Serbisë më 10 tetor të vitit 2019, nga liderët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë.



Iniciatorët e Ballkanit të Hapur deri më tani nuk ia kanë dalë që t’i bindin edhe tri shtetet e rajonit – Kosovën, Malin e Zi dhe Bosnje e Hercegovinën – të bëhen pjesë e kësaj iniciative.



Gjatë ditës, Gjukanoviq pritet të takohet edhe me kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca.



Ai do të vizitojë edhe Komunën e Prishtinës. Në këtë takim kryetari i Prishtinës, Përparim Rama do t’i dhurojë Gjukanoviqit “Çelësin e Qytetit”.