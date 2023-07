Rastet e përleshjeve të mëdha në Kuvendin e Kosovës

Përleshjes i parapriu një javë akuzash të ashpra rreth një audio-incizimi, në të cilin Mimoza Kusari-Lila, kryetare e grupit parlamentar të partisë në pushtet, Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), u dëgjua të pohonte se kishte komunikuar me nënkryetarin e Listës Serbe, Millan Radoiçiq, vitin e kaluar.

Por, ky incident nuk është i pari i tillë në Kuvendin e Kosovës, ku edhe në të kaluarën ka pasur përleshje fizike, sulme në tentativë dhe skena të ndryshme dhune, përfshirë hedhjen e gazit lotsjellës, të sprejit të piperit dhe të vezëve.

I hedhim një vështrim retrospektiv ngjarjeve kryesore, ku dhuna u përdor si mjet për arritjen e qëllimeve politike.

2015

Protesta dhe kacafytje të ndryshme kanë ndodhur në sallën plenare të Kuvendit të Kosovës prej themelimit të këtij institucioni legjislativ.

Por, tensionet kulmuan tej mase në vitin 2015, kur Lëvizja Vetëvendosje, asokohe në opozitë, kundërshtonte marrëveshjen e Brukselit për normalizimin e raporteve me Serbinë, që përfshinte formimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe, si dhe marrëveshjen për demarkimin e vijës kufitare me Malin e Zi.