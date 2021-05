2 Gjyqtarët do të udhëheqin gjykimin e shtetasve rusë, Oleg Pulatov, Igor Girkin dhe Sergei Dubinsky, si dhe të ukrainasit Leonid Kharchenko. Që të katërtit do të gjykohen në mungesë, për 298 pika të aktakuzës për vrasje. Vetëm Pulatov ka angazhuar një ekip mbrojtës. Qeveria holandeze ka thënë se avioni është rrëzuar nga separatistët, me një raketahedhës rus Buk. Rusia mohon të ketë gisht në këtë incident.