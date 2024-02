Rusia paralajmëron konflikt me NATO-n nëse trupat e saj luftojnë në Ukrainë

Kremlini i paralajmëroi aleatët evropianë të Kievit se dërgimi i trupave në Ukrainë, do të çonte “pashmangshëm” në luftë midis Rusisë dhe NATO-s.

Reagimi vjen pasi Franca tha se, pavarësisht mungesës aktuale të konsensusit, nuk duhet përjashtuar “asgjë”, e as dërgimin e forcave perëndimore në Ukrainë, për të parandaluar fitoren e Rusisë në këtë vend.

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, duke folur pas një samiti të udhëheqësve të Evropës në Paris, më 26 shkurt, tha se ka një “konsensus të gjerë për të bërë më shumë dhe më shpejt” për Ukrainën, e cila, tash e dy vjet, është duke luftuar pushtimin rus.

Pjesëmarrësit ranë dakord që të krijojnë një koalicion për ta furnizuar Ukrainën me raketa me rreze të mesme dhe të gjatë, si dhe me bomba.

Duke folur në një konferencë për gazetarët, Macron tha se “nuk ekziston ndonjë konsensus” për dërgimin e trupave tokësore evropiane në Ukrainë, për të luftuar në anën e saj, por shtoi se “asgjë nuk duhet të përjashtohet për të arritur objektivin tonë”.

“Rusia nuk mund ta fitojë atë luftë”, tha ai.

I pyetur në lidhje me deklaratat e Macronit, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha të martën se “vetë diskutimet për mundësinë e dërgimit të kontingjenteve të caktuara në Ukrainë nga vendet e NATO-s, janë një element i ri shumë i rëndësishëm”.

“Ne do të duhet të flasim jo për probabilitetin, por për pashmangshmërinë [e një konflikti të drejtpërdrejtë mes Rusisë dhe NATO-s]”, tha Peskov.

Disa anëtarë evropianë të NATO-s kundërshtuan të martën mundësinë e dërgimit të trupave në Ukrainë.

“Ajo që është dakorduar që nga fillimi mes nesh, vlen edhe për të ardhmen. Domethënë, nuk do të ketë ushtarë në tokën ukrainase, të dërguar atje nga shtetet evropiane apo shtetet e NATO-s”, u tha gazetarëve kancelari gjerman, Olaf Scholz, i cili mori pjesë në takimin në Paris.

Në Pragë, kryeministri çek, Petr Fiala, dhe homologu i tij polak, Donald Tusk, thanë se qeveritë e tyre nuk janë duke e konsideruar një mundësi të tillë.

“Unë jam i bindur se duhet t’i zhvillojmë rrugët e mbështetjes, që i kemi nisur pas agresionit të Rusisë”, tha Fiala.

“Unë besoj se nuk kemi nevojë të nisim metoda apo rrugë të tjera”, tha ai.

“Polonia nuk planifikon t’i dërgojë trupat e saj në territorin e Ukrainës”, shtoi Tusk.

Shefi i NATO-s, Jens Stoltenberg, i tha agjencisë së lajmeve Associated Press se “aleatët e NATO-s po ofrojnë mbështetje të paprecedentë për Ukrainën”.

“Ne e kemi bërë këtë që nga viti 2014 dhe e kemi rritur pas pushtimit në shkallë të gjerë. Por, nuk ka plane për trupa luftarake të NATO-s në terren në Ukrainë”, tha Stoltenberg.

Në takimin në Paris morën pjesë edhe presidenti polak, Andrzej Duda, dhe udhëheqës të vendeve baltike. Shtetet e Bashkuara u përfaqësuan nga kryediplomati i tyre për Evropën, James O’Brien, ndërsa Britania dërgoi sekretarin e Jashtëm, David Cameron.

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, i cili iu drejtua takimit përmes video-lidhjes, u bëri thirrje udhëheqësve evropianë që të sigurojnë se presidenti rus, Vladimir Putin, “nuk mund t’i shkatërrojë arritjet tona” dhe “nuk mund ta zgjerojë agresionin e tij kundër vendeve të tjera”.

Ukraina mbështetet shumë në furnizimet me armatim dhe municione nga aleatët e saj perëndimorë, kryesisht nga Shtetet e Bashkuara, për t’iu rezistuar sulmeve gjithnjë e më intensive nga forcat ruse.

Trupat ukrainase, në mungesë armësh, u detyruan së voni të tërhiqen nga disa pozicione mbrojtëse në lindje, pasi një paketë e rëndësishme e ndihmës ushtarake amerikane, në vlerë prej 61 miliardë dollarësh, mbetet e bllokuar në Dhomën e Përfaqësuesve të Kongresit amerikan, të udhëhequr nga republikanët.

Evropa do ta ndihmojë Ukrainën “të marrë iniciativa”, në kohën kur ka pasiguri nga ana e SHBA-së, në lidhje me ndihmën, tha Macron.

Pjesëmarrësit në takim thanë se kishte mbështetje në rritje nga vendet evropiane, përfshirë Francën, për një nismë të Çekisë për të blerë municione dhe predha jashtë BE-së dhe për t’i dërguar ato në Ukrainë.

Kryeministri i Holandës, Mark Rutte, tha se vendi i tij është i gatshëm të japë më shumë se 100 milionë euro për këtë qëllim.

