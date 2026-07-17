SHBA-ja do t'i ashpërsojë rregullat e vizave për studentët dhe gazetarët e huaj

Administrata Trump ka vendosur të enjten ta shkurtojë kohëzgjatjen e vizave për studentët e huaj, pjesëmarrësit në programet e shkëmbimit arsimor dhe gazetarët.
Rregullorja e re përfundimtare e Departamentit të Sigurisë Kombëtare (DHS) përcakton një periudhë fikse qëndrimi për vizat F (për studentët ndërkombëtarë), vizat J (që u lejojnë pjesëmarrësve në programet e shkëmbimit kulturor të punojnë në SHBA) dhe vizat I (për përfaqësuesit e mediave).
Aktualisht, këto viza janë të vlefshme për të gjithë kohëzgjatjen e programit të studimit ose të punësimit në SHBA.
Sipas rregullave të reja, periudha e vlefshmërisë për vizat e studentëve dhe të shkëmbimit nuk do të jetë më e gjatë se katër vjet.
Viza për gazetarët - e cila aktualisht mund të zgjasë për vite me radhë - do të kufizohet në 240 ditë, ose 90 ditë në rastin e shtetasve kinezë.
Rregullorja do të hyjë në fuqi 60 ditë pas publikimit në Regjistrin Federal, nëse nuk pengohet nga procesi i shqyrtimit në Kongres.
Presidenti Donald Trump nisi një fushatë të gjerë kundër emigracionit menjëherë pasi mori detyrën në janar 2025.
Administrata e tij ka shtuar kontrollin ndaj emigracionit të ligjshëm, duke revokuar vizat studentore dhe kartat e gjelbra (green cards) të studentëve universitarë për shkak të pikëpamjeve të tyre ideologjike dhe duke u hequr statusin ligjor qindra mijëra emigrantëve.
Veprimi më i fundit do të krijojë pengesa të reja për studentët ndërkombëtarë, punonjësit e programeve të shkëmbimit dhe gazetarët e huaj.
Sipas DHS, mbajtësit e këtyre vizave do të kenë mundësi të aplikojnë për zgjatje të afatit të qëndrimit.
Kufizime të reja për studentët
Rregullorja ua ndalon studentëve të ciklit pasuniversitar t’i ndryshojnë qëllimet e tyre arsimore në çfarëdo kohe, ose të transferohen në një universitet tjetër pa autorizim.
Gjithashtu, ajo përgjysmon afatin që studentët kanë për t'u larguar nga Shtetet e Bashkuara pas përfundimit të studimeve ose trajnimit, nga 60 ditë në 30 ditë.
"Shumica e amerikanëve e kuptojnë vlerën e mirëpritjes së studentëve ndërkombëtarë dhe të eliminimit të burokracive të panevojshme", tha Doug Rand, ish-zyrtar i DHS. "Kjo rregullore do të bëjë pikërisht të kundërtën".
David J. Bier, drejtor i studimeve mbi emigracionin në Institutin Cato, tha se nuk ekziston asnjë bazë ligjore për kufizimet e reja që lidhen me studimet dhe transferimin e studentëve.
"Studentët ndërkombëtarë, shumë prej të cilëve do të kenë kaluar vite në SHBA, tani do të kenë vetëm 30 ditë kohë për të gjetur një punëdhënës që t'u sponsorizojë vizën ose, përndryshe, do të konsiderohen menjëherë si emigrantë të paligjshëm. A nuk e kuptojnë këta njerëz se si funksionon jeta?" shtoi ai.
Në njoftimin e tij, Departamenti përmendi rritjen e ndjeshme të numrit të këtyre vizave.
Sipas DHS, në vitin 2024 u regjistruan më shumë se 1.8 milionë hyrje me vizë studentore, një rritje prej mbi 11% krahasuar me një vit më parë.
Ky ndryshim në vizat studentore pritet t’i prekë edhe kosovarët që shkojnë për të studiuar në SHBA.
Çdo vit regjistrohen deri në 200 studentë nga Kosova në universitete në SHBA, sipas raporteve të Open Doors, të publikuar nga Instituti i Arsimit Ndërkombëtar (IIE).
Në vitin e kaluar u regjistruan 190 studentë nga Kosova, sipas raportit të fundit.
Gjithashtu, SHBA lëshoi viza për më shumë se 500.000 pjesëmarrës në programet e shkëmbimit dhe për 37.300 përfaqësues të mediave gjatë vitit fiskal 2024, i cili filloi më 1 tetor 2023.
DHS tha se rritja e konsiderueshme e numrit të këtyre vizitorëve "paraqet sfidë për aftësinë e Departamentit për të monitoruar dhe mbikëqyrur këta joemigrantë gjatë qëndrimit të tyre në Shtetet e Bashkuara".
Departamenti shtoi se ka shumë raste të studentëve dhe pjesëmarrësve në programet e shkëmbimit që kanë qëndruar për dekada në SHBA me këto lloj vizash.
Sipas rregullave të reja, mbajtësit e vizave që dëshirojnë të qëndrojnë në SHBA edhe pas përfundimit të periudhës së lejuar të qëndrimit do të duhet të aplikojnë pranë DHS për zgjatje të afatit ose të largohen nga vendi dhe të rikthehen sërish për të marrë një leje të re hyrjeje.