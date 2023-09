1 Vladyslava Ryabets duke festuar në dasmë me Ivan Sorokan, bashkë me familjen dhe miqtë, në ditën e dytë të jetës së tyre së bashku si grua dhe burrë në periferi të Kievit, më 10 shtator 2023.



Më 2 gusht 2022, Soroka, 27 vjeç, u verbua nga një sulm rus me mortajë. Me gjithë verbërinë e tij, çifti është zotuar për të vazhduar me jetën.