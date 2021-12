Shpërblime për mjekët që nxisin vaksinimin e pacientëve

Atanas Llapovski, 40-vjeçar, më 2 dhjetor, solli të ëmën mbi 70 vjeçe në punktin e vaksinimit në Çair të Shkupit për të marrë dozën e tretë të vaksinës. Ai thotë se vendimin e ka marrë pas konsultimit me mjekun amë.

Atanasi tregon se i ka marrë të dyja dozat e vaksinës kundër koronavirusit, në gusht të këtij viti. Ai thotë nuk ka asnjë dilemë rreth efekteve të mundshme negative, pas konsultimeve që ka pasur me mjekun amë i cili, siç thotë, e ka të njohur pasqyrën e tij shëndetësore duke qenë se është me vite pacient i tij.

“Doja të vaksinohesha dhe për këtë arsye caktova dhe termin përmes mjekut amë. U vaksinova sepse kam besim të plotë në vaksinat. Besoj se nëse infektohem tani më lehtë do të arrij të shërohem”, thotë Llapovski.

Besarti, 20-vjeçar të enjten e ka marrë dozën e parë të vaksinës kundër COVID-19. Ai thotë për Radion Evropa e Lirë se për më shumë se 6 muaj ka pasur shumë dilema rreh sigurisë së vaksinave, pasi, siç thotë, sapo hap rrjetet sociale gjithandej bombardohet me informacione që e kanë dekurajuar për t’u vaksinuar.

Megjithatë, ai thotë se ka vendosur të vaksinohet për t’iu shmangur problemeve në kufi gjatë udhëtimeve jashtë Maqedonisë së Veriut që ia imponon natyra e punës që bën.

“Kufijtë janë mbyllur dhe s’kam llogari që çdo javë të bëj testin që dëshmon se s’jam i infektuar. Punoj si automekanik në një punëtori dhe shpesh duhet të dal jashtë kufirit për t’u furnizuar me pjesë”, tregon Besarti.

Në bazë të të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, më pak se 40 për qind e qytetarëve të vendit janë vaksinuar me dy doza kundër COVID-19, gjegjësisht deri më 2 dhjetor të këtij viti, 828 mijë e 770 qytetarë janë imunizuar me të dyja dozat e vaksinës kundër COVID-19.

Misioni i mjekëve amë - t’i bindin pacientët e tyre të vaksinohen

Ministri maqedonas i Shëndetësisë, Venko Filipçe, ka bërë të ditur se mjekët amë do të shpërblehen me nga 30 denarë (50 centë) për pacient nëse arrijnë t’i vaksinojnë mbi 70 për qind të pacientëve të tyre.

Ky vendim u mor pas rënies së interesimit për vaksinim që vlerësohet si vendimtar për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.



“Kompensimi financiar do t’iu jepet në fillim të verës, apo në fund të pranverës në bazë të rezultateve të arritura. Numri më i madh i pacientëve që i ka një mjek amë është rreth 2,500 e mesatarja është dikur rreth 1,000. Kështu që nuk është ajo shumë, e cila duhet të neglizhohet”, ka sqaruar për mediat (të mërkurën 1 dhjetor) ministri Venko Filipçe.

Por, Shoqata e Mjekëve në Maqedoninë e Veriut, e cilëson si jodinjitoz propozimin e ministrit të Shëndetësisë, Venko Filipçe.

Kryetarja e Shoqatës së Mjekëve, Lilija Çollakova, thotë për Radion Evropa e Lirë se përmes kësaj mase bëhet presion ndaj mjekëve amë që të rrisin numrin e të vaksinuarve, ndërsa, sipas saj, jo të gjithë pacientët mund të vaksinohen për shkak se kanë diagnoza apo sëmundje të ndryshme, të cilat shkaktojnë reagime të ndryshme.



“Është zgjedhur një metodë shumë e keqe për të rritur numrin e të vaksinuarve. Tani çdo sugjerim i mjekëve amë nga ana e pacientëve do të lexohet si tendencë për të përfituar mjetet që i ka premtuar ministri i Shëndetësisë për ata mjekë amë që do të arrijnë të bindin 70 për qind të pacientëve të tyre të vaksinohen. Ndërkohë, e ritheksoj në këtë formë rrënohet dhe besimi pacient-mjek amë që ne me vite kemi investuar për ta ndërtuar. Ne nuk do të pranojmë asnjëherë një propozim të këtillë, t’i detyrojmë pacientët”, thotë Çollakova.

Teoritë konspirative, armiku më i madh i vaksinave kundër COVID-19

Hulumtimi që ka realizuar Instituti për Demokraci, në qershor të vitit 2020, ka nxjerrë të dhënat se 65 për qind e qytetarëve të anketuar mendojnë se virusi COVID-19 është krijuar në një laborator për t’i kontrolluar njerëzit.

Ndërkohë, në bazë të këtij hulumtimi, 44 për qind e qytetarëve të anketuar besojnë se janë regjistruar më shumë të vdekur nga COVID-19, pasi besojnë se Ministria e Shëndetësisë, u ka dhënë para familjarëve të tyre.

Vlora Reçica nga Instituti për Demokraci, e cila është pjesë e këtij hulumtimi të realizuar në terren, ku janë përfshirë të gjitha pjesët e shtetit, thotë për Radion Evropa e Lirë se qytetarët e Maqedonisë së Veriut, janë të prirë t’u besojnë teorive konspirative si rrjedhojë e cilësisë së ulët të arsimit, i cili nuk e zhvillon mendimin kritik dhe për pasojë ka mosfiltrimin e informacioneve nga ana e qytetarëve, si dhe mosbesimit që kanë ata ndaj institucioneve.



“Ky problem me teoritë konspirative është problem strukturor në vendin tonë pasi ka të bëjë me kualitetin e dobët të arsimit pasi nuk nxit te qytetarët mendimin kritik, mendimin që do të dijë të filtrojë informatat e rrejshme nga ajo që është informacion i saktë, i cili buron nga institucionet kompetente. Një problem i dytë që kuptuam nga hulumtimi ka të bëjë me besimin e ulët që kanë qytetarët ndaj institucioneve të shtetit”, thotë Vlora Reçica.



Ndryshe, që nga fillimi i pandemisë në Maqedoninë e Veriut, 216,000 persona janë diagnostikuar me COVID-19, prej të cilëve mbi 200 mijë janë shëruar, ndërsa 7,592 persona e kanë humbur betejën me virusin. Aktualisht, në Maqedoninë e Veriut ka më shumë se 8,110 raste aktive me koronavirus.