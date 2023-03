Shpërthimet në Bullgari, agjentët rusë dhe lufta në Ukrainë

Shpërthimi i fabrikës VMZ rezultoi në shkatërrimin e një rezerve të konsiderueshme armatimesh dhe municionesh dhe ngjalli frikë të thellë te banorët e Sopotit, një qytet që shtrihet i vendosur në Bullgarinë qendrore, dhe komunat e afërta ngjitur me malet e Ballkanit, që shtrihen nga kufiri perëndimor i vendit me Serbinë, deri në bregdetin e Detit të Zi.

Pak kohë pasi dielli ishte zhytur nën horizont, më 21 mars të vitit 2015, një pamje e trazuar që ngjasonte me një zonë lufte shpërtheu në qiej mbi objektin më të madh dhe të vetmin të mbetur të armatimit shtetëror të Bullgarisë.

“Nëse ne jemi të pambrojtur sepse ka njerëz që nuk e kanë dëshmuar integritetin e tyre, që kanë njëfarë dobësie që i bën ata të favorizojnë interesat e huaja në vend të interesave bullgare, kjo do të thotë se mund të presim sërish këto lloj provokimesh në të ardhmen”, tha Dimitrov.

"Jam shumë i shqetësuar", tha për shërbimin bullgar të Radios Evropa e Lirë, Martin Dimitrov, një ish-deputet i aleancës pro-evropiane të partisë Bullgaria Demokratike, duke e quajtur atë "një çështje të sigurisë kombëtare". "Nëse ne lejojmë të vijnë në Bullgari njerëz që kryejnë sabotim dhe më pas nuk përballen me asnjë pasojë nga shteti, ky sabotim do të vazhdojë për aq kohë sa nuk ka kundër-masa, për aq kohë që ne nuk mbrohemi", tha ai.

Herë pas here, prova inkriminuese të ndërhyrjes ruse janë shfaqur dhe hetimet e jashtme i kanë detyruar zyrtarët bullgarë të veprojnë, duke nxitur kritikuesit të argumentojnë se një prirje e rrezikshme fshehjeje mund të minojë iniciativat e sigurisë së brendshme dhe sigurisë perëndimore, veçanërisht në kohën kur ato janë shumë të nevojshme për Evropën.

Hetimet e ngadalta ose joefikase nga autoritetet bullgare kanë krijuar dyshime se ata hezitojnë të shqyrtojnë me imtësi përfshirjen e dyshuar ruse në këto incidente.

Duke filluar nga viti 2014, episodet, disa prej të cilave çuan në viktima, kanë përkuar me kontributin e Bullgarisë në inventarin e municioneve dhe pajisjeve të tjera ushtarake për Ukrainën, në bashkëpunim me aleatët e NATO-s, sidomos pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia pothuajse një vit më parë.

Në vitin 2020, autoritetet bullgare akuzuan tre shtetas rusë në mungesë në lidhje me tentativën për vrasjen e Gebrevit: Denis Sergeyev (i njohur si Sergei Fedotov), Yegor Gordiyenko (i njohur si Georgy Gorshkov) dhe Sergey Lyutenko (i njohur ndryshe si Sergei Pavlov).

Vetëm pasi hetuesit britanikë e lidhën helmimin e Gebrevit me dyshime të përfshirjes së agjentëve të inteligjencës ushtarake të Rusisë GRU, prokurorët bullgarë u detyruan të pranonin publikisht se ai mund të kishte qenë objektivi i diçkaje shumë më të keqe.

Pavarësisht se kaluan më shumë se tre vjet, hetuesit nuk arritën të bënin ndonjë përparim domethënës dhe ia atribuuan gjendjen kritike të Gebrevit një sallate që ishte e ndotur me pesticide.

Sipas kritikëve si Dimitrovi, autoritetet bullgare kanë bërë përpjekje minimale për të gjetur fajtorët pas shpërthimeve dhe sulmeve të tjera. Më 28 prill 2015, një operativ rus supozohet se vendosi një përbërje organike të paidentifikuar fosfori në dorezën e derës së makinës së Emilian Gebrev, gjë që rezultoi me rënien e tij në gjendje kome, sipas gjetjeve të prokurorëve.

"Sa vende nga ish-Bashkimi Sovjetik dhe Pakti i Varshavës mund të krenohen me ruajtjen e një industrie të tillë? Janë numër shumë i vogël".

"Industria bullgare e armëve në vitet e kaluara, dhe përsëri tani, me këtë luftë të pamend që po vazhdon, ka dëshmuar se sa e rëndësishme është", tha Gebrev.

Edhe atëherë edhe tani pretendon se autoritetet bullgare po fshehin diçka.

"Edhe tani, ka njerëz që punojnë për shërbimin e sigurisë DANS (Agjencia Shtetërore për Sigurinë Kombëtare) që deri më sot pretendojnë se nuk ka pasur helmim, nuk ka pasur akt terrorist, se asgjë nuk ka ndodhur", tha Gebrev. “Edhe kryeprokurori filloi të flasë për sallata dhe gjëra të tjera qesharake”.

Vendime nën presion

Pothuajse të gjitha shpërthimet dhe zjarret në vendet e ruajtjes së municioneve ose kanë mbetur të pazgjidhura ose u janë atribuuar shkaqeve të paqëllimshme nga autoritetet bullgare. Megjithatë, gjashtë vjet pas shpërthimeve në VMZ, disa nga të njëjtit zyrtarë u detyruan të rivlerësonin konkluzionet e tyre të mëparshme.

Pas zbulimeve britanike dhe një hetimi me burim të hapur nga Bellingcat që zbuloi grupin rus, GRU, të lidhur me helmimet në Salisbury në Mbretëri të Bashkuar, Qeveria çeke në vitin 2021 akuzoi Rusinë për kryerjen e "terrorizmit shtetëror" në lidhje me një shpërthim fatal në një depo të municioneve në Vrbetice, Republika Çeke, më 2014.

Dy agjentët e supozuar të GRU-së të implikuar nga autoritetet çeke në shpërthimin e Vrbetice -- Aleksandr Mishkin dhe Anatoly Chepiga -- janë njerëzit e njëjtë të akuzuar nga Britania në helmimin e Skripalit së bashku me Fedotovin, të cilin Bullgaria e ka akuzuar për helmimin e Gebrevit.