Disa javë pas nisjes së luftës, në disa pamje amatore janë parë flamuj sovjetikë mbi tanket ruse. Mirëpo pamjet e fundit, të konfirmuara me simbole sovjetike, të publikuara prej mediave të financuara prej Kremlinit, japin shenjë për përqafim të këtyre simboleve nga pjesëtarë të ushtrisë ruse.

“Ndonëse ushtarët individualë mund të mos identifikohen me qëllimet e pretenduara të shtetit për luftën, apo edhe mund të mos i përshkruajmë qëllimet gjeopolitike që i ka regjimi i [presidentit rus, Vladimir Putinit]”, ka thënë Garner.



“Ata lidhen me këto simbole, me simbole të së kaluarës, përmes së cilave synojnë krijimin e një të ardhmeje utopike, që Rusia do të bëhet sërish superfuqi".