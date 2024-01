Kosova heq bilbordin me Vuçiqin, Gjokoviqin e Putinin në Zveçan

Autoritetet e Kosovës kanë njoftuar të enjten se e kanë hequr një bilbord në Zveçan, me fotografi të personaliteteve të ndryshme - përfshirë presidentin e Serbisë e Rusisë - me arsyetimin se nuk do të lejohen simbolika të personave që kanë qasje agresore ndaj Kosovës.

Lajmin e ka bërë të ditur ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla.

Përveç presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, dhe atij rus, Vladimir Putin, në bilbord janë parë edhe fotografitë e tenistit serb, Novak Gjokoviq; kirurgut serb, Zoran Krivokapiq; diplomatit Jugosllav Kostiq; ish-drejtorit të Zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq; dhe kryetarit të Komitetit të Republikës Sërpska për ndihmë për serbët në Kosovë, Milorad Arllovit.

Të gjithë janë të shpallur më parë qytetarë nderi nga Zveçani, një prej katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës.

Një pjesë e mirë e tyre janë shprehur edhe publikisht kundër shtetësisë së Kosovës.

“Simboli i vetëm i Serbisë brenda shtetit tonë do të jetë ambasada e saj në Prishtinë”, ka shkruar Sveçla në Facebook, derisa ka publikuar një video ku janë parë punëtorë të kontraktuar nga Qeveria e Kosovës duke e larguar bilbordin.

“Nga sot, në asnjë cep nuk do të lejohet simbolika e diktatorëve, apo vendeve të cilat janë agresore në raport me Kosovën dhe ekzistencën e saj”, ka thënë mes tjerash Sveçla.

“Republika e Kosovës është e përcaktuar qartë për vlerat demokratike dhe orientimin euro-atlantik të saj, ndërkaq si institucione mbesim të përkushtuara për rend e ligj dhe zbatim të kushtetutshmërisë në çdo pjesë të vendit tonë”.

Bilbordi ka qenë i vendosur afër fshatit Banjskë, vendin ku në shtator të vitit të kaluar, një grup i armatosur serb e ka sulmuar Policinë e Kosovës, duke e vrarë rreshterin Afrim Bunjaku.

Në shkëmbim e sipër të zjarrit janë vrarë edhe tre sulmues serbë.

Tenisti serb, Gjokoviq, pati nderuar sulmuesit e vrarë serbë në Banjskë, përmes disa postimeve në rjete sociale.

Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Millan Radoiçiq, ish-nënkryetar i Listës Serbe - partisë kryesore të serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Serbisë.

Kosova e akuzon Serbinë se qëndron pas sulmit, gjë që e mohon Beogradi zyrtar.

Serbia nuk e pranon shtetësinë e Kosovës, ndërsa kultivon lidhje me Rusinë.

Serbia është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor, që nuk i ka vendosur sanksione Rusisë, pas nisjes së luftës në Ukrainë, në shkurt të vitit 2022.

Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje disa herë Beogradit që të veprojë në përputhje me politikën e jashtme të bllokut evropian - përfshirë vënien e sanksioneve ndaj Rusisë - pasi diçka e tillë është e domosdoshme në rrugën e tij drejt integrimeve evropiane.