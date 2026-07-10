Trump: Jemi pajtuar për bisedime të mëtejshme me Iranin, por armëpushimi ka marrë fund

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka thënë të premten se Irani ka kërkuar që bisedimet mes dy vendeve të vazhdojnë, por ai e paralajmëroi Teheranin se armëpushimi i tanishëm nuk është më në fuqi, në mes të një vale sulmesh hakmarrëse nga të dyja palët.
“Republika Islamike e Iranit na ka kërkuar t’i vazhdojmë ‘bisedimet’”, shkroi Trump në platformën Truth Social të premten.
“Ne jemi pajtuar ta bëjmë këtë, por Shtetet e Bashkuara ua kanë bërë të qartë atyre se armëpushimi ka marrë fund!” shtoi ai.
Trump ka deklaruar shpesh se Teherani është përgjëruar për rifillimin e bisedimeve me Uashingtonin, megjithëse këto bisedime janë ndërprerë vazhdimisht pa ndonjë përparim të dukshëm.
Duke folur për gazetarë më herët gjatë kësaj jave, Trump tha: “Irani na telefonoi pak kohë më parë. Ata duan aq shumë ta arrijnë një marrëveshje. Thjesht nuk e di nëse janë të denjë. Nuk e di nëse do ta nderojnë marrëveshjen. Ky është problemi”.
Megjithatë, Trump tha gjithashtu se do të bisedojë me Steve Witkoff dhe dhëndrin e tij, Jared Kushner, për mundësinë e rifillimit të bisedimeve.
Witkoff dhe Kushner kanë vepruar si negociatorët kryesorë të SHBA-së.
Ndërmjetësit nga Katari mbërrijnë në Iran
Ndërkohë, mediat iraniane raportuan se një delegacion nga Katari, i cili vepron si ndërmjetës, mbërriti në Teheran të premten për zhvillimin e bisedimeve.
“Qëllimi kryesor i vizitës raportohet të jetë përpjekja për të forcuar rolin e Katarit si ndërmjetës pas ngjarjeve të së martës [7 korrik]”, raportoi agjencia e lajmeve Tasnim.
Katari e ka akuzuar Iranin për një sulm ndaj tri anijeve cisternë në Ngushticën e Hormuzit më 7 korrik. Armiqësitë në rajon u përshkallëzuan gjatë armëpushimit 60-ditor, i cili u shpall me synim për të mundësuar zhvillimin e bisedimeve gjithëpërfshirëse mes Uashingtonit dhe Teheranit.
Irani ka shtënë ndaj anijeve që kalonin nëpër këtë rrugë ujore strategjike, duke pretenduar se ato kishin tentuar të kalonin pa e marrë lejen e duhur nga Teherani.
Forcat amerikane u kundërpërgjigjën duke goditur shënjestra në Iran – kryesisht pozicione bregdetare pranë ngushticës – duke deklaruar se veprimi kishte për qëllim mbrojtjen e lundrimit në këtë korridor detar, përmes të cilit, para luftës, kalonin rreth 20 për qind e furnizimeve botërore me naftë dhe gaz natyror.
Komanda Qendrore e SHBA-së, përgjegjëse për forcat amerikane në Lindjen e Mesme, publikoi më 9 korrik atë që e quajti “verifikim faktesh”, duke përsëritur qëndrimin amerikan se Ngushtica e Hormuzit është rrugë ujore ndërkombëtare dhe se Teherani nuk ka të drejtë ta kontrollojë atë.
Vala e fundit e sulmeve në rajon ndodhi ndërsa Irani zhvilloi gjashtë ditë ceremoni për varrimin e udhëheqësit suprem, ajatollah Ali Khamenei, i cili u vra në ditën e parë të sulmeve ajrore amerikano-izraelite më 28 shkurt.
Ceremonitë madhështore publike mblodhën qindra mijëra njerëz në mbarë Republikën Islamike, por një mungesë e dukshme ishte Mojtaba Khamenei, djali i udhëheqësit të ndjerë dhe udhëheqësi i ri suprem i Iranit, gjë që ngriti pikëpyetje për gjendjen e tij shëndetësore dhe për gjendjen e udhëheqjes së vendit.