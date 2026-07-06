Ukraina godet rafineritë ruse, por vija e frontit mbetet e përgjakshme

Në vitet para luftës në shkallë të plotë të Rusisë kundër Ukrainës, Kostiantinivkanjihej si një qytet me 66.000 banorë, me një industri të zhvilluar të prodhimit të qelqit, pozicion strategjik në kryqëzimin e dy autostradave kryesore dhe një nyjeje të rëndësishme hekurudhore.
Sot, Kostiantinivka është një tokë e shkatërruar, e mbushur me kratere dhe rrënoja që digjen, e rrafshuar nga dronët, artileria dhe, në javët e fundit, nga bombat shkatërruese rrëshqitëse ruse.
Forcat ruse janë të vendosura me çdo kusht ta marrin qytetin, një pjesë e rëndësishme e të ashtuquajturit “brez i fortifikimeve” - një linjë kryesore e mbrojtjes ukrainase për rajonin lindor të Donjeckut.
*Video: Dronët ukrainas sulmojnë caqet ruse në Konstiantinivka
Me grupe të vogla trupash ruse të raportuara në qarqet perëndimore, jugore dhe lindore të qytetit, Kostiantinivka rrezikon të bjerë plotësisht para fundit të verës, sipas disa analistëve, ekspertëve të inteligjencës me burime të hapura dhe vëzhguesve ukrainas e perëndimorë.
Në komentet për gazetarët më 3 korrik, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, pretendoi se qyteti ishte marrë plotësisht nga forcat ruse, por pa paraqitur prova.
Në një video të veçantë, pa datë, të publikuar nga Kremlini, presidenti Vladimir Putin, shihej duke falënderuar ushtarët rusë dhe duke deklaruar se marrja e Kostiantinivkës kishte “rëndësi të madhe strategjike”.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, i hodhi poshtë këto pretendime si “vetëm një tjetër gënjeshtër ruse”.
Megjithatë, beteja e Ukrainës në Kostiantinivka qëndron në kontrast me suksesin e fushatës së saj të dronëve me rreze të gjatë kundër rafinerive ruse të naftës, e cila ka shkaktuar mungesa të karburantit në të gjithë vendin dhe probleme në rritje për Kremlinin.
Kjo është një kujtesë e ashpër e luftës që po vazhdojnë të zhvillojnë trupat ukrainase, të cilat janë më pak të pajisura dhe më pak në numër, kundër një ushtrie ruse të gatshme të përballojë humbje të jashtëzakonshme.
“Situata rreth Kostiantinivkës po zhvillohet drejt skenarit më të vështirë”, shkroi muajin e kaluar grupi i inteligjencës me burime të hapura Deep State, me lidhje me ushtrinë ukrainase. Forcat ruse “kanë arritur në periferi të qytetit nga të gjitha anët dhe po ushtrojnë presion aktiv dhe po depërtojnë në thellësi të vendbanimit”.
“Nga mënyra se si kanë shkuar betejat e mëparshme urbane, unë do të mendoja se situata në Kostiantinivka është mjaft e keqe për ukrainasit”, tha nënkoloneli finlandez Juha Kukkola.
“Rusët kanë arritur të prishin furnizimet dhe rotacionin e trupave gjatë gjithë pranverës, t’i lodhin ukrainasit me dronë, bomba rrëshqitëse dhe zjarr indirekt, dhe më në fund kanë depërtuar në qershor”, tha Kukkola, i cili ligjëron në grupin e kërkimit për ushtri dhe siguri ruse në Universitetin e Mbrojtjes Kombëtare në Helsinki.
“Kjo zakonisht është shenjë se një qytet do të bjerë së shpejti, sepse bëhet e vështirë të furnizohen, të komandohen dhe të lëvizin trupat mbrojtëse brenda qytetit”, shtoi ai.
“Kostiantinivka është një pikë kyç tani. Rusia ka dërguar edhe 11.000 ushtarë të tjerë vetëm për të avancuar në qytet”, tha Serhiy Hrabskiy, kolonel në pension i ushtrisë ukrainase dhe analist ushtarak. “Ata kanë nevojë për të me çdo kusht”.
Infiltrimi
Gjatë fundit të dimrit dhe muajve të parë të pranverës, forcat ukrainase dukeshin se po e mbanin Rusinë në një ngërç përgjatë frontit prej 1.100 kilometrash. Rusia arriti të marrë vetëm një sasi të vogël territori - në kontrast me muajt e mëparshëm; disa studiues madje thanë se Ukraina kishte rimarrë territor, një arritje e rëndësishme më shumë se katër vjet pas luftës.
Në Donjeck, një rajon që presidenti rus, Vladimir Putin, e ka prioritet për ta pushtuar plotësisht, trupat ruse përparuan me një nga ritmet më të ngadalta të regjistruara në çdo luftë të shekullit të fundit, sipas Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me seli në Uashington.
Në Kostiantinivka, trupat ruse përparuan mesatarisht vetëm rreth 50 metra në ditë, sipas një raporti të publikuar më 1 korrik.
E gjithë përpjekja luftarake ruse që nga shkurti 2022 ka pasur një kosto të jashtëzakonshme: afër 500.000 ushtarë rusë të vrarë dhe dy herë më shumë të plagosur ose të zhdukur, sipas inteligjencës britanike.
Ukraina ka pësuar deri në 150.000 të vrarë dhe deri në 475.000 të plagosur ose të zhdukur, sipas inteligjencës britanike.
Fushata shumëvjeçare e Ukrainës për të rritur prodhimin e dronëve ka pasur ndikim të madh në fushëbetejë dhe përtej saj. Në muajt e parë të vitit 2026, zyrtarët ukrainas pretenduan se po vrisnin më shumë ushtarë rusë sesa mund të zëvendësoheshin nga rekrutimi brenda Rusisë.
*Video: Ukraina sfidon rusët në Krime
Një fushatë e ashtuquajtur “goditje e mesme” kundër kamionëve të karburantit rusë që furnizojnë Krimenë ka çuar në gjendje emergjence në gadishullin e aneksuar që gjendet në Detin e Zi, me ndërprerje të energjisë, mungesa të karburantit dhe probleme të mëdha në sezonin turistik.
Dronët me rreze më të gjatë veprimi, ndërkohë, kanë goditur objektiva ruse qindra kilometra larg kufirit ukrainas. Kjo përfshin terminale eksporti të naftës në Detin Baltik dhe Detin e Zi, si dhe rafineri e objekte industriale ushtarake në Rusinë qendrore dhe Siberi.
Fushata ka funksionuar: pothuajse të gjitha 83 rajonet e Rusisë po vendosin kufizime të karburantit ose po raportojnë mungesa benzine, gjë që duket se ka shqetësuar Kremlinin para zgjedhjeve parlamentare të vjeshtës.
Por, në llogore dhe në rrugët e shkatërruara të vendeve si Kostiantinivka ose Huliapolie - një tjetër qytet ku ka rritje të operacioneve ruse - trupat ukrainase po vazhdojnë të përpiqen të ndalin përparimin rus.
“Nuk ka asnjë ndërtesë që nuk është goditur nga sulmet ajrore ruse”, tha Ivan Stupak, analist ushtarak ukrainas dhe ish-oficer i inteligjencës.
“Dalëngadalë, por sigurt, forcat ruse depërtuan në qytet. Infiltrim. Një nga një. Jo grupe të mëdha sulmi, por grupe të vogla. Një ose maksimumi dy persona në ekipe sulmi që depërtojnë”, tha ai. “Ata mbajnë pozicione në një ndërtesë banimi pjesërisht të shkatërruar, në një fabrikë të vjetër, dhe presin shokët e tyre”.
Stupak tha se kishte folur së fundmi me një ushtar që po luftonte në Kostiantinivka.
“Ai pranoi se ‘qyteti po na rrëshqet nga duart shumë më shpejt sesa kemi menduar ndonjëherë’”, tha ai.
“Meqë Kostiantinivka është qartësisht një pikë qendrore e përpjekjes ruse, është vetëm çështje kohe kur do të bjerë”, tha Kukkola. “Duke u bazuar në rastet e mëparshme, në këtë pikë do t’u jepja mbrojtësve maksimumi një muaj, ndoshta vetëm një ose dy javë”.
Duke iu përgjigjur pretendimeve ruse për Kostiantinivkën, Zelensky bëri një propozim me ironi: nëse qyteti është vërtet nën kontroll rus, atëherë Putini duhet të takohej me të atje për bisedime paqeje.
“Por, fakti është se ai nuk do të kalojë vijën e frontit - realiteti është shumë ndryshe nga fjalët e Putinit”, shkroi ai në një postim në rrjetet sociale.
“Një zonë gri për një kohë shumë të gjatë”
Në një intervistë për televizionin TSN, komandanti i lartë ushtarak i Ukrainës, gjenerali Oleksandr Syrskiy, tha se forcat ruse po përgatiteshin për një ofensivë të re të mundshme në veri - nga rajoni kufitar rus i Briansk me qëllim “shtrirjen e frontit dhe privimin tonë nga rezervat”.
Nëse rënia e Kostiantinivkës bëhet një pikë kthese apo një humbje taktike për Ukrainën, mbetet ende e hapur.
Rreth 30 kilometra në veri ndodhet Kramatorsku, një nga dy qytetet, së bashku me Slovianskun, që përbëjnë zemrën e “brezit të fortifikimeve” ukrainase. Një vendbanim më i vogël, Druzhkivka, ndodhet në autostradën H-20 midis Kramatorskut dhe Kostiantinivkës.
“Kostiantinivka është ‘porta’ për hapjen e aglomeratit Sloviansk-Kramatorsk,” shkroi Deep State. “Kur Kostiantinivka të bjerë - dhe është vetëm çështje kohe -Druzhkivka do të jetë e radhës, e cila tani ka rol jetik logjistik, dhe pas saj Kramatorsku”.
Hrabskiy parashikoi se trupat ukrainase do të përpiqen t’i ngadalësojnë forcat ruse dhe të shkaktojnë sa më shumë humbje të jetë e mundur.
“Do të jetë një zonë gri për një kohë shumë të gjatë”, tha ai.