Rusia thotë se Ukraina ka kryer sulme vdekjeprurëse në Krime

Katër persona janë vrarë dhe 28 janë plagosur nga sulmet ukrainase me dronë në Gadishullin e Krimesë – që kontrollohet nga rusët – tha guvernatori i Krimesë, i instaluar nga Rusia.
Ndaras, autoritetet lokale në rajonin Krasnodar të Rusisë thanë se një sulm ukrainas me dronë goditi një ndërtesë për transportin e naftës, duke vrarë të paktën një person që ishte pasagjer në një traget që u përfshi nga flakët. Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, e ka konfirmuar këtë sulm.
Ministria ruse e Mbrojtjes tha se 239 dronë ukrainas janë rrëzuar gjatë natës.
Guvernatori i vendosur nga Rusia në Krime, Sergei Aksyonov tha se pikat e karburanteve në mbarë gadishullin kanë pezulluar shitjet për publikun dhe bizneset, për shkak se rezervat janë kufizuar vetëm për agjencitë qeveritare që janë përgjegjëse për shërbimet esenciale dhe të sigurisë.
Ukraina, e cila po përballet me pushtimin që Rusia nisi pesë vjet më parë, së voni ka intensifikuar sulmet në Krime – ku gjendet Flota e Detit të Zi të Rusisë – duke goditur linjat furnizuese të gadishullit dhe duke nxitur një krizë për karburante.
Një operator lokal i rrjetit elektrik raportoi ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona pas dëmtimeve në rrjetet e furnizimit me energji, ndërsa qarkullimi i trageteve nëpër Ngushticën e Kërçit, që ndan Krimenë nga rajoni i Krasnodarit, u pezullua përkohësisht.
Autoritetet gjithashtu ndaluan qarkullimin për më shumë se nëntë orë në urën e Krimesë, duke bërë që 11 trena të përballeshin me vonesa në itineraret e tyre.