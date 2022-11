Ushtarja ukrainase prapa fotografive ikonë të pushtimit

Imazhi i mësipërm i një frëngjie që ngjan me një kafkë, nga një tank rus i shkatërruar, shpjegon 38-vjeçarja, është bërë me një dron në mars, pasi trupat ukrainase kishin rimarrë fshatin Husarivka, në rajonin e Harkivit, pas një lufte të ashpër.

Me gjithë pozitën e saj në ushtri, ajo thotë se duhet të ndërmarrë disa hapa përpara se të mund të fluturojë me DJI Mavic Air 2. "Unë informoj udhëheqjen e batalionit se do të ngre një dron në një zonë të caktuar dhe ata paralajmërojnë pozicionet: Në një kohë të caktuar, në një vend të caktuar, ‘zogu’ ynë po fluturon”, thotë ajo.

Në vitin 2015, kur gazetarja iu bashkua Carpathian Sich, i cili në atë kohë ishte një grup paraushtarak vullnetar me lidhje me një parti politike ultranacionaliste, Rybakova tha se aftësitë e saj fotografike u bënë menjëherë të dobishme. Ajo tani shërben në Brigadën 93 të Mekanizuar të Ukrainës si zyrtare shtypi dhe togere juniore.

Rybakova thotë se pas tetë vjetësh konflikt të nivelit të ulët në Ukrainën lindore, pushtimi i plotë i Moskës në shkurt erdhi si një tronditje. “Të them të drejtën, ne në ushtri menduam se thjesht do të shkonim në kufi në vend të rojeve kufitare, do të përgatisnim një vijë mbrojtëse dhe do të mbajmë pozicionin tonë për disa muaj”, thotë ajo. "[Ne menduam] ndoshta do të kishte provokime me të shtëna nga automatikët, por asgjë më shumë".