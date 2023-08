1 Manifestimi "Takimet e Lumës së Epërme" mbahet të dielën e parë të gushtit tash e disa vjet me radhë, me ç'rast pjesëmarrësit vishen me veshjen tradicionale të Lumës.



Luma e Epërme përbëhej nga 27 fshatra, por pjesa më e madhe e tyre tani janë tërësisht të pabanueshme.