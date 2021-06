Vetëvendosje ende e pavendosur për zgjedhjet lokale 

Partitë politike në Kosovë do t’i matin forcat sërish në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 17 tetor.

Gara për kryetarë të komunave do të përballë partitë opozitare dhe Lëvizjen Vetëvendosje që është në pushtetin qendror dhe që aktualisht qeverisë edhe në Prizren dhe Mitrovicë të Jugut, pasi kryetari i kësaj komune Agim Bahtiri aderoi në Vetëvendosje pasi i fitoi zgjedhjet lokale si kandidat i Aleancës Kosova e Re (AKR).

Vetëvendosje para katër vjetëve kishte fituar për herë të dytë edhe në Komunën e Prishtinës me Shpend Ahmetin, por pas ndarjes së partisë, kryetari Ahmeti u bë pjesë e Partisë Socialdemokrate (PSD).

Derisa partitë opozitare tashmë kanë bërë publikë emrat e kandidatëve për kryetarë të komunave, në Vetëvendosje ende janë larg këtij procesi.

“Lëvizja Vetëvendosje ende nuk ka hyrë në fazën e përzgjedhjes së kandidatëve për kryetarë komunash. Pra, nuk ka iniciuar ndonjë̈ shpallje të kandidimit para kësaj faze. Sapo të jemi në atë fazë, ne do të njoftojmë anëtarësinë dhe opinionin publik”, thuhet në një përgjigje me shkrim të kësaj partie.

Ky veprim nga organizata INPO, që përcjell punën e komunave, po shihet si joserioz nga partia në pushtet.

Sipas Qëndrim Arifit nga kjo organizatë, ata kandidatë që bëhen publikë në moment të fundit, nuk do të mund të ofrojnë një program meritor qeverisës.

“Nuk është e mirë që t’u servohet qytetarëve në fund të afateve kohore të lejueshme me ligj, ta shohin kandidatin për kryetar. Madje ai të mos ketë kohë as të mobilizohet. Kjo do të ndikojë dhe t’iu kushtojë edhe në mbledhjen e votuesve. Votuesi duhet ta njohë kryetarin e komunës”, thotë Arifi për Radion Evropa e Lirë.

Gara më interesante pritet të bëhet në Prishtinë, ku deri më tani kandidaturat për të parin e komunës i kanë prezantuar partitë opozitare.

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), ka prezantuar si kandidat për kryetar, arkitektin, Përparim Rama, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) garon me deputetin dhe ish-ministrin e Shëndetësisë, Uran Ismaili, kurse Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) me ish-deputetin, Daut Haradinaj.

Këto parti kanë zyrtarizuar kandidatët për kryetarë edhe në disa komuna të tjera.

Partitë politike kanë afat për dorëzimin e emrave të kandidatëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) deri më 16 gusht.

Ndryshimi që presin qytetarët

Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa qytetarë nga komuna të ndryshme të Kosovës.

Marigona Llugaliu nga Podujeva pret që zgjedhjet e tetorit të sjellin ndryshim në komunën e saj.

“Që 20 vjet nuk ka pasur ndonjë përparim të madh te ne (në Podujevë). Një ndryshim jemi duke pritur, shpresoj të ndodh ky ndryshim”, thotë ajo.

Sylejman Zogu nga Drenasi thotë se është momenti i fundit që populli të mbajë përgjegjës qeverisjen aktuale për punën që ka bërë deri tash dhe të kërkojë më shumë nga kryetari i ri që do të zgjidhet.

“Duhet të ketë kontroll më shumë si në punimin e rrugëve, ujësjellësve, lumenjve. Duhet të hapen vende të punës, të ndërtohen fusha sportive për rininë”, thotë Zogu.

Maliq Kasumi nga Prishtina mendon se kandidatët për kryetar të Prishtinës duhet të jenë nga kryeqyteti e jo nga komunat e tjera.

“Asnjëri prej kandidatëve nuk është i Prishtinës. Duhet të jenë të Prishtinës, të vendit. Kush punon më mirë se ai që është i Prishtinës? Nuk mund ta kryejë askush punën si ai kryetar që është i Prishtinës”, thotë Kasumi.

Qëndrim Arifi nga INPO thotë se në Kosovë qytetarët më shumë favorizojnë kandidatin për kryetar sesa partinë.

“Presim që këto zgjedhje të jenë më të bazuara në programe kualitative dhe të mos dilet para qytetarëve pa një program të shkruar dhe të saktësuar qartë, sepse kjo i ndihmon edhe qytetarët që të përzgjedhin kandidaturën serioze”, thotë Arifi.

KQZ: Zgjedhjet do të kushtojnë 8.1 milionë euro

Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se janë duke u bërë gati për një proces zgjedhor pa probleme.

Zëdhënësi i këtij institucioni, Valmir Elezi, thotë për Radion Evropa e Lirë se partitë kanë kohë që t’u përmbahen afateve ligjore për dorëzimin e listës së kandidatëve për kryetarë të komunave.

“Të gjitha subjektet politike që duan të marrin pjesë në zgjedhjet e 17 tetorit, duhet të dorëzojnë aplikimin e tyre në KQZ deri më 16 gusht. Pra, deri në këtë datë, subjektet politike, përveç aplikimit të tyre, duhet të dorëzojnë edhe listën e kandidatëve për kryetarë të komunave apo për kuvende komunale”, thotë Elezi.

Votuesit që jetojnë jashtë Kosovës, sipas Elezit, kanë 40 ditë afat për t’u regjistruar, prej datës 10 korrik deri më 18 gusht, derisa afati i votimit përmes postës është nga 15 shtatori deri më 15 tetor.

Fushata zgjedhore që do të zgjasë një muaj, do të fillojë më 16 shtator dhe do të zgjasë deri më 15 tetor. Buxheti i planifikuar për organizimin e zgjedhjeve lokale është 8.1 milionë euro.