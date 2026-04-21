Policia në kërkim të një të dyshuari për vrasjen e trefishtë në Podgoricë

Zyrtarë policorë në Podgoricë. Fotografi ilustruese nga arkivi.

Policia në Mal të Zi ka bërë të ditur se është duke bërë kërkime intensive për Vehid Muriqin (25 vjeç) nga Rozhaja, i cili dyshohet për kryerjen e një vrasjeje të trefishtë në Podgoricë.

Tre trupa të pajetë janë gjetur mëngjesin e 21 prillit në një shtëpi në lagjen Aeroporti i Vjetër në Podgoricë, tha Policia përmes një njoftimi.

Siç është bërë e ditur, zyrtarët policorë, në koordinim me Prokurorinë e Lartë në Podgoricë, po ndërmarrin masa dhe veprime urgjente për lokalizimin dhe arrestimin e tij, ndërsa në dispozicion janë vënë të gjitha kapacitetet e Policisë.

“Sipas të dhënave të deritanishme, ky rast nuk lidhet me veprimtarinë e strukturave kriminale, përderisa Policia disponon informacione për identitetin e të dyshuarit për kryerjen e këtij akti penal dhe është duke bërë kërkime intensive”, thuhet në njoftimin e Policisë të Malit të Zi.

Policia dyshon se vrasjes së trefishtë i ka paraprirë një mosmarrëveshje mes të dyshuarit dhe viktimave.

Policia u bëri thirrje qytetarëve që, nëse kanë informacione që mund të ndihmojnë në gjetjen e të dyshuarit, të njoftojnë Policinë, duke paralajmëruar qytetarët që të tregojnë kujdes.

“Të gjithë personat janë me origjinë nga Rozhaja. Në vendin e ngjarjes po kryhet hetime. Sipas informacioneve paraprake nga vendi i ngjarjes, vepra penale me shumë gjasë është kryer me përdorimin e një arme të ftohtë”, thuhet në njoftim.

Autoritetet thanë se sipas informacioneve të para nga hetimet, krimi besohet të ketë ndodhur gjatë natës së kaluar.

