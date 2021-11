Rezultatet e balotazhit pas numërimit të mbi 90 për qind të votave

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke i publikuar në kohë reale rezultatet e rundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë.

Sipas rezultateve preliminare, me mbi 90 për qind të votave të numëruara, Lëvizja Vetëvendosje po udhëheq në Kamenicë me kandidatin Kadri Rahimaj, në Podujevë me Shpejtim Bulliqin, në Shtime me Qemajl Aliun dhe në Gjilan me Alban Hysenin.

Lidhja Demokratike e Kosovës po prin në Prishtinë me Përparim Ramën, në Istog me Ilir Feratin, Fushë Kosovë me kandidat Burim Berishën, në Junik me Ruzhdi Shehun dhe në Viti me Sokol Halitin.

Partia Demokratike e Kosovës prin në Prizren me kandidatin Shaqir Totaj, Gllogoc me Ramiz Lladrovcin, Dragash me Shaban Shabanin, në Kaçanik me Besim Ilazin dhe Vushtrri me Ferit Idrizin.

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës po udhëheq në Gjakovë me Ardian Gjinin, Klinë me Zenun Elezajn dhe Rahovec me Smajl Latifin.

Ndërkaq Nisma Social Demokrate prin në Malishevë me Ekrem Kastratin.

Në komunën e Obiliqit po prin Xhafer Gashi nga Iniciativa Qytetare për Obiliqin.

Në komunën e Mamushës po prin Abdulhadi Krasniq nga KDTP. Ndërkaq në komunën e Kllokotit po prin Vladan Bogdanoviq nga Lista Serbe.

Deri më tani nëpër komuna të Kosovës disa parti dhe kandidatë kanë shpallur fitoret dhe kanë dalur për të festuar.

Deri në orën 19, përkatësisht deri në mbylljen e vendvotimeve, në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë kanë votuar rreth 38 për qind të votuesve.

Më 14 nëntor qytetarët e Kosovës votuan për të zgjedhur kryetarët e 21 komunave.

Rundi i parë i zgjedhjeve të rregullta lokale u mbajt më 17 tetor dhe qytetarët votuan për asambletë komunale dhe kryetarët e komunave. Në këtë rund, nga 38 komuna sa janë në Kosovë, 17 zgjodhën krerët e rinj.

