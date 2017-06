Mali i Zi dhe Serbia hapin kapituj të rinj me BE-në

Mali i Zi dhe Serbia kanë bërë edhe një hap drejt integrimit në Bashkimin Evropian, duke hapur edhe dy kapituj të negociatave për anëtarësim.



Mali i Zi hapi sot kapitullin 1 për lëvizjen e lirë të mallrave dhe kapitullin 22 për politikën rajonale.



Podgorica po ashtu do të mbyllë kapitullin 30 për marrëdhëniet me jashtë.



Mali i Zi, i cili këtë muaj i është bashkuar zyrtarisht NATO-s, është vendi i Ballkanit Perëndimor më i përafruari me BE-në.



Serbia, në anën tjetër, hapi sot kapitujt për unionin doganor dhe ligjin e pronësisë intelektuale.

Nga Mali i Zi dhe Serbia kërkohet harmonizimi i rregulloreve të tyre kombëtare me ato të BE-së përpara se të mbyllen zyrtarisht të gjithë kapitujt, duke hapur rrugën drejt pranimit të tyre të mundshëm në BE.

Më 2014, Komisioni Evropian ka bërë të ditur se nuk planifikohet ndonjë anëtarësim i ri deri në fund të vitit 2019, mirëpo disa shtete të Ballkanit Perëndimor janë duke konkuruar për t’u bërë pjesë e BE-së në dekadën e ardhshme.