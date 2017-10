Erdogan ka shprehur mbështetje për integritetin territorial të Ukrainës

Gjatë vizitës në kryeqytetin Kiev në Ukrainë, presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka thënë se vendi i tij do të vazhdoj ta mbështes sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës.

“Ne as që e kemi bërë e as që do ta njohim” aneksimin e Krimesë nga Rusia, tha mbrëmë Erdogan, gjatë një konference të përbashkët për shtyp me presidentin e Ukrainës, Petro Poroshenko.

Zoti Erdogan, po ashtu, tha se Ankaraja do të vazhdoj ta ndjekë situatën e tartarëve në Krime, që e flasin një gjuhë turke, dhe e ka falënderuar Ukrainën për mbojtjen e të drejtave të tyre.