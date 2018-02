Danielsson: Liberalizimi i vizave, kur Kosova t’i plotësojë kriteret

Komisioni Evropian do t’u rekomandojë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian liberalizimin e vizave për Kosovën, në momentin kur Kosova t’i përmbushë edhe dy kriteret e fundit, ka deklaruar sot në Prishtinë, Drejtori i Përgjithshëm për Fqinjësi dhe Negociata për Zgjerim i Komisionit Evropian, Christian Danielsson. Ai, bashkë me Drejtorin e Përgjithshëm të Shërbimit Evropian për Veprim të Jashtëm, Thomas Mayr Harting, po qëndrojnë në Prishtinë, me ç’rast janë pritur nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe ministrja e Integrimeve, Dhurata Hoxha.

Pas takimit, ata kanë mbajtur dhe një konferencë për media.

“Mendoj se 95 është numri i kritereve për liberalizimin e vizave. Kosova ka bërë punë të madhe. I ka plotësuar 93 nga 95 kriteret. Pra, kanë mbetur luftimi i korrupsionit dhe ratifikimi i Marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi dhe kur të përmbushen edhe këto dy kritere, atëherë Komisioni Evropian do t’u rekomandojë vendeve anëtare të BE-së liberalizimin e vizave për Kosovën”, ka thënë Danielsson.

Ai tha se kriteri për demarkacionin është çështje që duhet të zgjidhet mes Kosovës dhe Malit të Zi. Bashkimi Evropian dëshiron që këtë çështje ta sheh të zgjidhur sa më shpjet, tha Danielsson.

Në anën tjetër, Thomas Mayr Harting tha se Kosova dhe Serbia kanë bërë përparime në dialogun që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian, por edhe aty, BE-ja në fund pret që të dy vendet të arrijnë një marrëveshje finale për normalizimin e marrëdhënieve, e cila do t’u trasonte atyre rrugën drejt integrimeve evropiane.