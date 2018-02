Në Gjermani rritet mbështetja për partinë anti-migrante AfD

Partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) ka kapërcyer Social-Demokratët e qendrës së majtë dhe do të ishte e dyta në zgjedhje, tregon një sondazh i opinionit publik.

Sondazhi i Institutit Insa, i publikuar nga gazeta gjermane Bild, tregon se 16 përqind e votuesve gjermanë do të zgjidhnin AfD-në nëse zgjedhjet do të mbaheshin tani, ndërsa 15.5 përqind do të votonin për Social-Demokratët.

Është hera e parë që sondazhet i japin përparësi AfD-së, përballë Social-Demokratëve.

Në zgjedhjet e shtatorit, AfD ka marrë 12.7 përqind të votave, ndërsa Social-Demokratët 20.5 përqind, që ka qenë rezultati më i keq për ta qysh në vitin 1949.

Në sondazhin e fundit, blloku demokristian i kancelares Angela Merkel ka mbetur në vendin e parë, me 32 përqind mbështetje.

AfD është parti anti-migrante.