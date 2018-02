Delawie dhe Apostolova marrin premtimet e LDK-së për votën pro-Demarkacionit

Lidhja Demokratike e Kosovës i ka siguruar përfaqësuesit ndërkombëtarë në Prishtinë, se do të mbështesë me votë unanime ratifikimin e Marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.

Deputetë të Lidhjes Demokratike të Kosovës të prirë nga Kryetari i Grupit Parlamentar, Avdullah Hoti, kanë zhvilluar të mërkurën takime të ndara me ambasadorin amerikan Greg Delawie dhe shefen e Zyrës së BE-së Nataliya Apostolova.

“Kryetari i Grupit Parlamentar të LDK-së, z. Hoti, e ritheksoj edhe një herë qëndrimin e LDK –së sa i përket procesit të ratifikimit të kësaj marrëveshje dhe konfirmoj votën unanime pro të Grupit Parlamentar”, thuhet në një komunikatë për media.

Ratifikimi i Marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, pritet të vendoset si pikë e veçantë e seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës të enjten.

Për ratifikimin e saj, nevojiten 80 vota të deputetëve.