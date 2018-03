Mercenarët që luftojnë për Rusinë në luftën e Sirisë

Mercenarët rusë që luftojnë në Siri, thonë se nuk janë atje për para ose për të ndihmuar presidentin sirian, Bashar al-Assad.

“Sirianët nuk e durojnë dot Assadin. Vetëm një përqindje e vogël e popullsisë e mbështet atë, pjesa tjetër e kundërshton. Presidenti rus, Vladimir Putin, e mbështet, Rusia e mbështet, askush tjetër”, thotë për Radion Evropa e Lirë një komandant i mercenarëve rusë.

Sipas tij, ekziston një motivim më i madh se kaq. “Nëse luftoni nën flamurin rus, me armë ruse, edhe nëse hani ushqim të mykur dhe jeni 10,000 kilometra larg shtëpisë, ju luftoni për Rusinë”, thotë mercenari.

“Nuk ka luftë siriane. Nuk ka luftë të Ukrainës. Ka luftë vetëm midis Federatës Ruse dhe Shteteve të Bashkuara”, shton ai.

Muajin e kaluar, një numër i panjohur i mercenarëve rusë – sipas disa raporteve ndoshta 200 – janë vrarë nga sulmet ajrore të SHBA-së në Siri. Mercenarët janë rekrutuar nga një firmë private kontraktuese e quajtur Vagner, e cila dërgon rusë në Siri qysh në vitin 2015.

Radio Evropa e Lirë ka folur, me kusht anonimiteti, me tre komandantë të Vagnerit, që kanë luftuar edhe në Siri, edhe në mbështetje të separatistëve pro-rusë në Ukrainë. Të tre ata janë veteranë të ushtrisë sovjetike.

Mercenarët e parë rusë janë dërguar në Siri nga një organizatë e quajtur Korpusi Sllav në vitin 2013. Mision i tyre ka qenë të ruajnë objektet e naftës, por shpejt janë përfshirë në luftë dhe kanë pësuar humbje të mëdha. Kur të mbijetuarit janë kthyer në Moskë në tetor të vitit 2013, liderët e tyre janë arrestuar dhe dënuar për veprimtari të paligjshme mercenare.

Megjithatë, ideja e mercenarëve ka marrë mbështetje më vonë edhe nga autoritetet ruse. Në vitin 2014, kur Moska ka aneksuar gadishullin ukrainas të Krimesë dhe ka nxitur luftën separatiste në lindje të Ukrainës, një oficer i ushtrisë ruse, me emrin Dmitry Utkin, dhe të tjerë kanë nisur formimin e njësiteve paraushtarake për të luftuar në rajonin Donbas të Ukrainës.

​Grupet mercenare ruse kanë punuar krah për krah me ushtrinë ruse. Ata janë stërvitur në një objekt ushtarak pranë Rostov-on-Donit dhe janë komanduar nga oficerë me përvojë të shërbimeve speciale dhe të Ministrisë së Mbrojtjes. Në qershor të vitit 2014, grupet e para me nga 250 mercenarë kanë kaluar kufirin në Ukrainë.

Një nga këto grupe është udhëhequr nga Utkin, oficer i ushtrisë ruse.

Njëri nga mercenarët e Utkinit thotë për Radion Evropa e Lirë se Utkin ka svastikën si tatu në trupin e tij, vesh helmetë me brirë dhe praktikon një formë paganizmi.

Tani thuhet se janë disa kompani ushtarake ruse që kontraktojnë mercenarë në Siri, porse vetëm trupat e Utkinit angazhohen në operacione luftarake.

Burime të Radios Evropa e Lirë vlerësojnë se janë rreth 2,000 luftëtarë të Utkinit në Siri. Ata luftojnë së bashku me një njësi të quajtur Karpatet, e cila përbëhet nga rreth 300 kozakë me shtetësi ukrainase.

Tre bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë thonë se janë rreth 8,000 rusë, përfshirë forcat ushtarake ruse, që mbështesin Assadin në Siri.

Mercenarët mund të fitojnë 150,000 rubla në muaj, apo 2,650 dollarë, plus bonus 100% nëse përfundojnë turneun tremujor. Për tre muaj, një mercenar mund të fitojë gati një milion rubla.

Duke folur për Radion Evropa e Lirë, komandantët mercenarë thonë se rreth 400 rusë janë vrarë në Siri qysh në vitin 2015 dhe se jo të gjithë mercenarët e vrarë janë kthyer në Rusi.

