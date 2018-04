Vuçiq takon Merkelin

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, do të bisedojë gjatë ditës së sotme në Berlin me kancelaren gjermane, Angela Merkel.

Nga kabineti i zonjës Merkel është njoftuar se takimi do të zhvillohet përmes një drake pune, gjatë së cilës do të diskutohen marrëdhëniet bilaterale në rajon dhe çështjet ekonomike.

Takimi i fundit ndërmjet zonjës Merkel dhe zotit Vuçiq është mbajtur më 27 shkurt në Berlin dhe një nga temat e diskutimit atëbotë ishte marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Presidenti i Serbisë nga ana e tij ka paralajmëruar se deri më 20 prill, do të zhvillojë një sërë takimesh me zyrtarët ndërkombëtarë, në lidhje me Kosovën.

Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës nga dhjetë komunat me shumicë serbe, i kanë dhënë Prishtinës zyrtare afat deri më 20 prill për të themeluar Asociacionin e Komunave. Në këtë kundërtën, ata kanë thënë se do ta shpallin Asociacionin në formë të njënshme.