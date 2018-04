Gjukanoviq shpall fitoren në zgjedhje

Millo Gjukanoviq ka shpallur fitoren në zgjedhjet presidenciale në Mal të Zi, pasi rezutatatet preliminare e kanë nxjerr atë fitues.

Gjukanoviq, që ka qenë gjashtë herë kryeministër dhe një herë president, ka thënë se fitorja në zgjedhjet e së dielës është “edhe një fitore e rëndësishme për të ardhmen evropiane të Malit të Zi”.

Agjencitë e lajmeve kanë raportuar se Qendra për Monitorim dhe Hulumtim (CEMI) dhe sondazhet e pavarura, kanë thënë se Gjykanoviq ka fituar rreth 54 për qind të votave dhe se, rivali i tij kryesor, Mlladen Bojaniq ka fituar rreth 33 për qind të votave.

Duke pranuar rezultatin, Bojaniq ka thënë se “Mali i Zi ka zgjedhur atë që ka zgjedhur”, por ka shtuar se fitorja e Gjukanoviqit është si rezultat i “presionit dhe shantazhit”, dhe se ai do të vazhdojë të “luftojë për të çliruar Malin e Zi nga Gjukanoviqi dhe diktatura e tij”.

Votimet e 15 prillit janë cilësuar si vendimtare për Malin e Zi, lidhur me atë nëse do të vazhdojë në kursin e saj perëndimor drejt anëtarësimin në Bashkimin Evropian ose do të kthehet mbrapa në orbitën e Rusisë.