‘Fëmijët tanë nuk janë minj laboratorësh’

Ligjvënësit rusë janë duke shqyrtuar një projektligj që do të vendoste sanksione kundër Shteteve të Bashkuara, ku do të përfshihej edhe një dispozitë që ndalon importin e farmaceutikëve të prodhuara në SHBA ose të aleatëve të saj.

Projektligji që sponsorizohet nga kryetari i Dumës ruse, Vyacheslav Volodin, tha se Rusia aktualisht importon 1,019 ilaçe të ndryshme nga SHBA-ja, por 90 për qind të tyre do të përfshiheshin në ndalesën e importit. Ai tha se Qeveria synon që të bëj një program, ku të gjitha këto medikamente të importuara do të zëvendësoheshin me prodhime ruse.

Por, aktivistët dhe pacientët po e kundërshtojnë këtë propozim. Avokatja e Popullit, Tatyana Moskalkova, përmes një reagimi ka kërkuar që ilaçet të hiqen nga ky ligj, duke thënë se dëshira e shtetit për të bërë politikë, nuk duhet të “rrezikojë shëndetin e njerëzve”.

Por, një grup në Rusi tashmë ka problem me medikamentet zëvendësuese. Ata janë pacientët që kanë transplantuar organe.

Pas operacioneve, pacientët duhet të marrin ilaçe që trupi të mos e refuzojë organin e transplantuar. Pa medikamente të tilla, ata rrezikojnë edhe jetën.

Më 2018, Qeveria kishte ndërprerë blerjen e ilaçeve Prograf, i cili prodhohet në Irandë. Ky ilaç përdoret pas transplantit të organeve, në mënyrë që trupi të mos e refuzojë organin e transplantuar. Pacientët thonë se rezultatet e këtij vendimi të Qeverisë kanë qenë katastrofike.

Natasha Tarasova është një paciente 6-vjeçare që ka marrë Prograf që prej se ka transplantuar veshkën kur ishte 6 muajshe. Prindërit e saj, u detyruan që këtë ilaç ta zëvendësonin me një tjetër.

“I dhamë dy kapsula si zakonisht”, thotë për Radion Evropa e Lirë, babai i Natashës, Roman Tarasov.

“Ajo menjëherë pati reaksion, duke iu skuqur lëkura. Dy javë më pas, provuam sërish t’i japin të njëjtin ilaç. Këtë herë, sytë, fyti dhe buzët ju frynë. Pas kësaj, unë thash që nuk do të bëj më eksperimente. Fëmija im nuk është mi laboratori”, thotë ai.

Pasi Tarasov dokumentoi të gjitha efektet që ia shkaktonte ilaçi zëvendësues që prodhohet në Rusi, atij iu lejua nga autoritetet që vajza e tij të përdorte sërish ilaçin Prograf.

Mbi 32 mijë persona kanë nënshkruar një peticion, ku i kërkohet presidentit rus, Vladimir Putin, që të ndryshojë politikën e Qeverisë dhe të lejojë që të paktën fëmijët të mund të marrin ilaçin e quajtur Prograf.

Masha Khlopotovaya, 5-vjeçare nga qyteti Blagovshchensk, ka kryer transplantin e mëlçisë më 2013. Nëna e saj, Lyudmila, ka qenë dhuruesja e saj.

Në muajt e fundit, farmacitë kanë ndalur së shituri Prograf, dhe e kanë zëvendësuar atë me ilaçin Tacrolimus, që prodhohet në Rusi. Por, doktorët i kanë rekomanduar Mashës, që ajo të përdor vetëm Prograf.

“Doktorët më thanë se nëse dëshiron ta shërosh vajzën, duket t’i japësh vetëm Prograf. Unë kurrë nuk i kam dhënë hapa zëvendësues vajzës sime. Nuk mund të bëj eksperimente të tilla me fëmijën tim”, thotë Lyudmila për Radion Evropa e Lirë.

Ajo ankohet se shteti nuk po e mbështetë financiarisht, pasi për vajzën, përveç barnave, duhet ta dërgojë në kontroll në Moskës të paktën katër herë në vit. Siç tregon ajo, Qeveria heq shpenzimet e biletave të udhëtimeve me tren, por jo me avion. Por, ajo thotë se të udhëtosh me tren deri në Moskë, me fëmijë të sëmurë, është e pamundur.

Ndërkaq, Lyudmila Pimenova, e cila ka pritur për vite të tëra për një transplant të zemrës, është detyruar që një operacion të tillë ta kryejë në Indi. Ajo tash përdor ilaçin Prograf “gjashtë deri në tetë paketime në muaj”.

Si edhe pacientët e tjerë, ajo ka vështirësi financiare për ta blerë këtë ilaç dhe së fundmi edhe për ta gjetur në treg.

“Por, nuk mund të rrezikoj”, thotë ajo për Radion Evropa e Lirë. “Thjesht, mund të mos kem një shancë të dytë për jetë – si qindra pacientë të tjerë që kanë kryer transplantin”.

Ajo i bën thirrje Qeverisë që të ndryshojë politikat e saj, lidhur me importin e ilaçeve dhe t’i detyrojë ata që të përdorin ilaçe zëvndësuese, të cilat janë medikamente të pamiratuara.

Për problemin e ilaçeve të pamiratuara dhe të pa standarde flet edhe psikiatri, Aleksei Romanov.

“Më thuani jopatriot, por Rusia ka probleme të mëdha me prodhimin e farmeceutikëve. Medikamentet që prodhohen, shpesh nuk kanë përbërës origjinal, do të thotë ato prodhohen pjesërisht në Rusi – etiketat dhe paketimi– por, përbërësit importohen nga vende të ndryshme. Shqetësimet rriten, kur flasim për ilaçe me formula të reja dhe teknikisht komplekse”, thotë ai.

Me këtë pajtohet edhe Dmitry Yanin, kre i Konfederatës për Mbrojtjen e Konsumatorit.

“Për pacientët që vujanë nga sëmundje serioze, çdo përpjekje për të ndryshuar medikamentet është çështje tejet serioze. Kur rajone të caktuara u detyruan të ndalonin blerjen e ilaçeve nga jashtë, kjo ndikoi shumë keq te pacientët”, thotë ai.

Përgatiti: Mimoza Sadiku