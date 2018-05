John Kerry takohet në Beograd me Vuçiqin

Ish sekretari i SHBA-së John Kerri dhe biznesmeni amerikan Tim Kolins janë takuar sot në Beograd, pa asnjë paralajmërim, me presidentin e Serbisë Aleksandar Vuçiq dhe kryeministren e shtetit Ana Brnabiq.



Sipas një deklarate të lëshuar nga kabineti i presidentit Vuçiq temë e bisedimeve ishte ruajtja e paqes dhe e stabilitetit në rajon. Gjithashtu, thuhet se në këto takime është diskutuar edhe për investimet amerikane në Serbi.



Në deklaratë bëhet e ditur se Serbia do të investojë edhe më shumë në zhvillimin e sektorit të teknologjisë së informacionit.



"Forcimi i sektorit të teknoligjisë së informacionit do të rrisë zhvillimin e ekonomisë serbe dhe do të kontribuojë ndjeshëm në rritjen e prodhimit të brendshëm", thuhet në deklaratën e presidencës serbe.