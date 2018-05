Haradinaj: Vatikani do ta njohë Kosovën

Pas kthimit nga Vatikani, kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka bërë të ditur se ka kërkuar njohjen nga Papa Françesku.

Kryeministri Haradinaj ka treguar se njohja i është kërkuar nëpërmjet një letre, e cila kishte një mbulesë të dhjetëvjetorit të pavarësisë së vendit.

“Për kohë nuk mund të flas se kur mund të ndodhë, edhe përgjigja pra e Papës, Atit të Shenjtë, se e kam në zemër popullin e Kosovës, e ndiej që do të jeni bashkë me popujt e tjerë, mendoj se është një pozicion shumë i qëndrueshëm dhe domethënës, por të mos e teprojmë me paralajmërime nga ana jonë”, është shprehur kryeministri.

Haradinaj ka thënë se i ka shpjeguar Atit të Shenjtë rëndësinë që ka njohja e Kosovës nga Vatikani. Sipas kryeministrit, Kosova po shkon drejt njohjes nga Vatikani, pasi, siç është shprehur ai, kjo vizitë ka ndikuar në realizimin e këtij synimi.