Janjiq: Kosova nuk është kusht i mjaftueshëm për hyrjen e Serbisë në BE

Nuk është i saktë qëndrimi i Qeverisë në Serbi se me zgjidhjen e çështjes së Kosovës, dyert e Bashkimit Evropian për Serbinë do të hapen automatikisht, tha Dushan Janjiq, themelues i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd.

"Një gjë e tillë nuk do të ndodhë pa zbatimin e kapitujve 23 dhe 24 për pakicat, të drejtat e njeriut dhe sundimin e së drejtës, me të cilët hapet dhe mbyllet procesi i anëtarësimit në BE", tha Janjiq, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë.

"Rekomandimi ynë për autoritetet është që të fillojnë të punojnë në rregullimin ligjor dhe të zbatojnë dispozitat mbi të drejtat e pakicave kombëtare nëse duan të hyjnë në BE", shtoi Janjiq.

Ai e vuri në pyetje rekomandimin e Gjykatës Kushtetuese të Serbisë për të shfuqizuar vetëqeverisjen e pakicave dhe për të futur një sistem reciprociteti.

"Me këtë sistem, në parlamet do të ishin, për shembull, pesë kroatë, ndërsa boshnjakë aq sa kërkon Erdogani (presidenti i Turqisë)", tha Janjiq.