Haradinaj dhe ministri i Financave me mospajtime rreth rritjes së pagave

Vendimi i Qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar së voni u sfidua edhe nga ministri i Financave, Bedri Hamza.

Kryeministri Ramush Haradinaj e cilësoi të pakuptimtë qëndrimin e ministrit Hamza, i cili refuzon ta pranojë pagën me rritje.

“Nëse dëshiron ministri i Financave, Bedri Hamza, të jetë burri më i mirë i Qeverisë dhe Kosovës, le të ndihmojë të përshpejtohet ligji për nivelizimin e pagave, por qasja e tij nganjëherë është e pakuptimtë”, tha Haradinaj.

Ai theksoi se vendimi për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar do të jetë i përkohshëm, deri në miratimin e ligjit për nivelizimin e pagave.

Kjo deklaratë e kryeministrit Haradinaj vjen një ditë pasi shefja e Zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Nataliya Apostolova, ka kërkuar që vendimi për rritjen e pagave të tërhiqet dhe të pritet miratimi i ligjit të ri për pagat.

“Vlerësimi i BE-së për rritjen e pagave është një vlerësim me rëndësi. Ne kemi dialog të hapur me BE-në; megjithatë, pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, ky vendim tani është i pashmangshëm. Është një vendim që do të jetë përkohësisht, pasi pastaj do të pasojë ligji për nivelizimin e pagave, i cili do t'i inkorporojë të gjithë ata që paguhen nga buxheti i shtetit”, tha Haradinaj, gjatë një konference me gazetarë pas mbledhjes së Qeverisë.

Ai tha se me ligjin për pagat synohet të përfitojnë edhe policia, mjekët, arsimtarët dhe administrata.