Trump pritet t'i jap fund dilemave të vrasjes së Khashoggit

Presidenti amerikan Donald Trump, tha se Uashingtoni do të vijë me një përfundim javën e ardhshme, lidhur me vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggit dhe atyre që janë përfshirë në vrasje, pas raportimeve të CIA-s se princi i Arabisë Saudite, Muhammad bin Salman ka urdhëruar vrasjen.



Trump tha para gazetarëve se do të dalin me një raport të hënën ose të martën. Intelegjenca amerikane beson se princi Salman, që është udhëheqës de facto i mbretërisë, ka urdhëruar vrasjen e gazetarit Khashoggi në Turqi muajin e kaluar.

Qeveria saudite ka kundërshtuar këto akuza, të cilat fillimisht u publikuan në Washington Post më 17 nëntor.



Zëdhënësja e Departamentit amerikan të Shtetit, Heather Nauert tha se raportimet se qeveria amerikane ka ardhë në përfundim lidhur me vrasjen nuk janë të sakta.



Raporti i intelegjencës amerikane është i pari që drejpërsëdrejti lidhë princin e Arabisë Saudite me vrasjen.

Por, presidenti Trump, nuk ka komentuar shumë lidhur me raportin e CIA-s.

“Ne kemi aleancë të fuqishme me Arabinë Saudite, ata na oftojnë shumë punë, biznes dhe zhvillim ekonomik”, shtoi Trump.



Washington Post në publikimin e raportit të CIA-s, ka theksuar se përfundimi ka ardhur si rezultat i një telefonate të realizuar nga vëllau i princit, Khaled bin Salman, ambassador në SHBA, me Khashoggit. Por, ambasadori ka refuzuar pretendimet e tilla në një postim në Twitter.

Khashoggi, kolumnist në Washington Post dhe kritik i mbretërisë në Arabinë Saudite ishte vrarë në konsulatën e A. Saudite në Stamboll më 2 tetor.

CIA beson se princi i A. Saudite ka urdhëruar vrasjen e Khashoggit