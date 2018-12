Njëzet e dy deputetë evropianë i kërkojnë KE-së të mos vonojë liberalizimin e vizave për Kosovën

Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Igor Soltes ka thënë se duke pasur njohuri për rëndësinë e sigurimit të lëvizjes së lirë për qytetarët e Kosovës, 22 anëtarë të Parlamentit Evropian nga grupe të ndryshme politike i kanë nisur një letër Presidentit të Këshillit Evropian, Donald Tusk dhe kreut të Përfaqësisë së Përhershme të Austrisë, Nikolaus Marschik.

Kjo letër është nisur para takimit të Këshillit Evropian më 13-14 dhjetor të këtij viti.

Në këtë letër, deputetët evropianë kanë thënë se e konsiderojnë të rëndësishëm liberalizimin e vizave për Kosovën pa e shtyrë më tepër këtë proces.

Ata i kanë bërë thirrje Këshillit të caktojë një datë tjetër për votimin e kësaj çështjeje dhe të miratojë vendimin për lëvizje të lirë për qytetarët e Kosovës sa më shpejt që është e mundur.

Ata kanë rikujtuar edhe një herë se më 18 korrik të këtij viti, Komisioni Evropian ka konfimuar se Kosova ka plotësuar dy kushtet e vëna për liberalizim, Marrëveshjen e Demarkacionit për kufirin me Malin e Zi dhe luftimin e krimit dhe korrupsionit.

“Ne mendojmë se liberalizimi i vizave do të përmirësojë stabilitetin dhe do ta dërgojë Kosovën më afër me BE-në, duke lehtësuar udhëtimin dhe të bërit biznes, si dhe do të ndihmojë në luftimin e kontrabandimit dhe njerëz dhe korrupsionit”, thuhet në letrën e eurodeputetëve.

Aty po ashtu është përmendur se Kosova vazhdon të mbetet vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e së cilës kanë nevojë për vizë nëse synojnë të udhëtojnë në zonën Schengen.