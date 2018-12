Kosnett: Transformimi i FSK-së në ushtri, hap pozitiv dhe i natyrshëm

Ambasadori amerikan në Kosovë, Philip Kosnett ka thënë në një intervistë për Radio Televizionin e Kosovës, se Uashingtoni ka mbështetur zhvillimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe zhvillimin e saj në Forcë të Armatosur.

“SHBA-ja ka investuar shumë para, kemi kaluar shumë kohë në trajnime, kemi bërë shumë shkëmbime ndërmjet FSK-së dhe ushtrisë amerikane. Mendojmë se evoluimi i FSK-së në Forca të Armatosura të Kosovës është hap pozitiv dhe është më se e natyrshme për Kosovën si vend sovran, i pavarur që të ketë aftësi vetëmbrojtëse”, ka thënë ai.

Kosnett ka thënë se pavarësisht shqetësimeve të vendeve fqinje për evoluimin e FSK-në në Forca të Armatosura, “Kosova ka çdo arsye dhe ka të drejtë të ketë aftësi vetëmbrojtëse”.

“Pika më e rëndësishme që dua ta theksoj është se nëse ka njerëz që njëmend besojnë se Policia e Kosovës, Forcat e Sigurisë, Forcat e Armatosura, me çfarëdo etikete përbëjnë kërcënim për sigurinë rajonale, atëherë mendoj se ky është edhe një tregues tjetër për rëndësinë e dialogut”.

Të mërkurën, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, e paralajmëroi Prishtinën se do të "përballet me pasoja serioze nëse vazhdon me transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës".

Megjithatë të enjten, kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka konfirmuar se tri projektligjet të cilat i hapin rrugë transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake, do të votohen me 14 dhjetor në Kuvendin e Kosovës.