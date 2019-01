Të hënën në Hagë nisin dëshmitë e disa ish-pjesëtarëve të UÇK-së

Nga nesër, disa ish-pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës do të dëshmojnë në Hagë para një Prokurorie Speciale për krime lufte në Kosovë.



Në mesin e të ftuarve janë Rrustem Mustafa, Sami Lushtaku, Sokol Dobruna e Nazif Mehmeti.



Është raportuar se Remzi Shala, i cili po ashtu ka marrë ftesë, nuk do të paraqitet në intervistë, pasi ka thënë se nuk i beson Gjykatës Speciale që do të trajtojë pretendimet për krime lufte në Kosovë.



Ligji për Gjykatën Speciale është miratuar në Kuvendin e Kosovës në vitin 2015.



Gjykata do të veprojë në Hagë, me prokurorë dhe gjykatës ndërkombëtarë, por me ligjet e Kosovës.



Krijimi i saj ka pasuar publikimin e një raporti nga Këshilli i Evropës në vitin 2011, në të cilin thuhet se ka prova të mjaftueshme për të hetuar krimet që supozohet se i kanë kryer ish-pjesëtarë të UÇK-së kundër serbëve dhe disa shqiptarëve të dyshuar për bashkëpunim me regjimin e Beogradit, gjatë dhe para luftës.



Hetimet do të përqendrohen në krimet e supozuara nga janari i vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000.