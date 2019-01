Trump nuk beson se mund të arrihet marrëveshje për murin

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha se është skeptik për arritjen e një marrëveshjeje për sigurinë e kufijve, përpara se financimi i qeverisë të skadojë sërish muajin e ardhshëm.

Trump do 5.7 miliardë dollarë për ndërtimin e një muri në kufi me Meksikën, që do të pengonte hyrjen e migrantëve në SHBA, por Dhoma e Përfaqësuesve, e udhëhequr nga demokratët, refuzon.

Mosmarrëveshjet kanë çuar në mbylljen më të gjatë të Qeverisë amerikane në histori.

Trump, të premten e kaluar, iu nënshtrua presioneve në rritje dhe e rihapi qeverinë pas 35 ditësh.

Kongresi tani duhet të negociojë një projektligj të ri të financimit deri më 15 shkurt, për të shmangur një tjetër mbyllje të qeverisë.

I pyetur nëse do të pranonte më pak se 5.7 miliardë dollarë për ndërtimin e murit, Trump tha: "Dyshoj".

"Duhet ta bëj ashtu siç duhet", tha ai.

Një komitet ligjvënësish nga të dyja palët do të negociojë marrëveshjen, por Trump tha se shanset për arritjen e saj janë "më pak se 50 me 50", raporton Wall Street Journal.