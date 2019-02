Opozita: Konferenca ndërkombëtare për Kosovën, ide e papranueshme

Partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë njoftuar se kryetarët e dy partive, Albin Kurti dhe Isa Mustafa, kanë biseduar gjatë një takimi për zhvillimet e fundit politike në vend.

Siç thuhet në komunikatë, të dy kryetarët ndër të tjera vlerësojnë se “negocimi i çfarëdo marrëveshje finale me Serbinë duhet bërë me një formulë parlamentare që garanton unitet të gjerë politik”, si dhe që “negocimi i çfarëdo çështjeje që është fundament kushtetues dhe element i shtetit të Kosovës, siç janë territori, institucionet kushtetuese, popullsia, resurset natyrore, është i papranueshëm dhe ato nuk mund të bëhen objekt i negocimit me Serbinë”.

Mustafa dhe Kurti kanë vlerësuar se “thirrja e një konference ndërkombëtare” për një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, “do të jetë e panevojshme dhe e papranueshme, meqenëse do të hapte rrugë për ndërhyrje të Rusisë dhe Kinës në një proces të pavarësimit të Kosovës”, thuhet në komunikatën e përbashkët të Lëvizjes Vetëvendosje dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës.