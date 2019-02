UNMIK-u i përgjigjet Qeverisë: Ne punojmë në bazë të mandatit të KS të OKB-së

Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë UNMIK, ka thënë se mbetet i përkushtuar në rolin që ka për të i’u shërbyer qytetarëve të Kosovës në bazë të mandatit që buron nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara.

I pyetur nga Radio Evropa e Lirë, lidhur me deklaratat e kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, se Qeveria e Kosovës ka ndërprerë çdo komunikim me misionin e UNMIK-ut, zëdhënësi i këtij misioni Sanam Dolatshahi tha se “ Kombet e Bashkuara mbesin të përkushtuara për të siguruar se punojnë që raporti i saj me qytetarët e Kosovës dhe institucionet të jetë në dobi të Kosovës, dhe të gjitha proceseve që promovojnë paqën dhe stabilitetin”.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka deklaruar të mërkuren se raporti për Kosovën i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antiono Guteres nuk pasqyron realitetin.

Lidhur me këtë deklaratë, zëdhënësi Dolatshahi, tha se raporti i Sekretarit të Përgjithshëm mund të jetë cituar në mënyrë jokorrekte nga ana e disa mediave pasi ai, sipas tij, ka qenë faktit.

Zëdhënësi Dolatshahi citon raportin i cili vetëm përshkruan në mënyrë kronologjike rrjedhën e vendosjes së tarifës ndaj mallrave serbe nga ana e Qeverisë së Kosovës.