Green Book fiton çmimin Oscar për filmin më të mirë të vitit

Filmi Green Book, i cili pasqyron marrëdhëniet mes racave në Amerikë në vitet 1960, ka fituar çmimin Oscar në kategorinë e filmit më të mirë të vitit.

Çmimi për filmin më të mirë ka qenë vetëm një nga tre çmimet Oscar, të cilët i ka fituar ky projekt.

Green Book është bazuar në tregimet e vërteta të një njeriu të bardhë, që ka shoqëruar me makinë pianistin afrikano-amerikan, Don Shirley në një turne në jug të Shteteve të Bashkuara më 1960.

Në ceremoninë e 91-të të ndarjes së këtyre çmimeve, Rami Malek ka fituar çmimin për aktorin më të mirë në rolin që ka pasur në filmin Bohemian Rhapsody, i cili paraqet jetën e kryesuesit të grupit Queen.



Malek, ka fituar këtë çmim për shkak të portretizimit të Freddie Mercuryt, me prejardhje nga India, familja e të cilit është shpërngulur në Angli, kur ai ka qenë adoleshent.

Në kategorinë e çmimit për aktoren më të mirë ka triumfuar Olivia Colman për rolin e saj në filmin, The Favourite.



Ajo ka mposhtur aktoren Glenn Close, e cila ishte konsideruar se do të jetë fituese, për shkak të punës së saj në filmin, The Wife.

Ceremonia e 91-të e ndarjes së këtyre çmimeve është mbajtur të dielën në Llos Angjelles.