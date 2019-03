Policia franceze arreston 48 migrantë

Policia franceze ka arrestuar 48 migrant, të cilët kishin hipur në një traget teksa ia po ankorohej në portin në Calais.

Migrantët kishin përdorur disa shkallë për të hyrë në traget, që kishte ardhur në Francë nga Britania.

Migrantët e arrestuar po mbahen në selinë qendrore të policisë në Calais, teksa autoritetet po vazhdojnë kërkimet në anije, për të parë nëse ka migrantë të tjerë, raporton Reuters.

Organizatat që merren me migrantë vlerësojnë se qindra migrantë jetojnë në zonën e Calais, me shpresën se do të gjejnë mënyra për të shkuar në Britani të Madhe.