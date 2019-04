Hoyt Yee: Takimi në Berlin nuk është 'tani ose kurrë' për Kosovën e Serbinë

Takimi i presidentëve të Kosovës dhe Serbisë me kancelaren gjermane, Angela Merkel, dhe presidentin e Francës, Emmanuel Macron, nuk është vendimtar për dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit, por është një shans për të biseduar, tha ish-zëvëndësndihmësi i sekretarit amerikan të Shtetit, Brian Hoyt Yee.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, dhe ai i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, do të takojnë Merkelin dhe Macronin më 29 prill në Berlin.

"Librat e historisë në Ballkan janë plot me momente 'tani ose kurrë'. Mendoj se takimi në Berlin nuk është një prej tyre, por është një shans. E vlerësoj Gjermaninë dhe vendet e tjera që vazhdojnë të organizojnë takime të tilla, në të cilat flitet për hapat e ardhshëm", tha Hoyt Yee në një diskutim në Institutin Ndërkombëtar Republikan në Uashington, me temën: "Zgjidhja e së pazgjidhurës në Ballkanin Perëndimor".

Hoyt Yee tha se shpreson se në Berlin do të diskutohet sinqerisht dhe në detaje për hapat e ardhshëm të Serbisë dhe Kosovës dhe se do të bëhet përparim.

"Mendoj se ideja për ndarje të territoreve në vija etnike nuk është e mirë, as pragmatike, as politike, as diplomatike. Nuk është diçka për të cilën duhet folur", tha Hoyt Yee, transmeton Zëri i Amerikës në gjuhën serbe.

Diplomati amerikan po ashtu tha se Serbia duhet të vendosë "nëse do që të ulet në karrigen ruse apo atë evropiane".

Anëtarësimi i disa vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian deri në vitin 2025 nuk është real, tha Hoyt Yee.

Ai shtoi se se bashkësia ndërkombëtare momentalisht nuk ka strategji të qartë për Ballkanin Perëndimor dhe se as BE-ja, as SHBA-ja nuk po ia kushtojnë rajonit rëndësinë që do të duhej.

