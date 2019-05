Trump arrin në Japoni

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump ka arritur në Japoni në një vizitë zyrtare, e cila me gjasë do të shfaqë lidhjet e forta ndërmjet Uashingtonit dhe Tokios, pavarësisht tensioneve në fushën e tregtisë.

Trump, në këtë vizitë shtetërore, shoqërohet nga bashkëshortja e tij, Zonja e Parë, Melanie Trump.

Kryeministri japonez, Shinzo Abe do të organizojë një banket perandorak për Trumpin dhe së bashku do të shikojnë një turne të sumos.

Vizita e Trumpit në Japoni është pjesë e përpjekjeve të kryeministrit Abe, që sipas analistëve, e kanë kursyer Japoninë nga veprimet hakmarrëse nga Trumpi.

Presidenti amerikan ka refuzuar kërcënimin për të vendosur tarifa mbi importet e pajisjeve automobilistike japoneze.

Ndërkaq, tarifat e SHBA-së ndaj importeve të aluminit dhe çelikut japonez, vazhdojnë të jenë në fuqi.

Trump po ashtu gjatë kësaj vizite do të bëhet lideri i parë i huaj, i cili do të takohet me perandorin e ri japonez, Naruhito, që prej se ai trashëgoi fronin një muaj më parë.

Në herët gjatë kësaj jave, Trump foli për vizitën në Japoni.

“Kryeministri Abe më tha, shumë specifikisht ‘Ju jeni mysafir i nderit’. Ka vetëm një mysafir nderi.... unë jam mysafiri i tyre i nderit në ngjarjen më të madhe që ata kanë mbajtur për më shumë se 200 vjet”, tha më 23 maj, presidenti Trump.