Vuçiq e vlerëson UNESCO-n për mbrojtjen e "trashëgimisë së rrezikuar serbe në Kosovë"

Më 21 tetor të vitit 2015, 58 anëtarë të UNESCO-s votuan prapa dyerve të mbyllura në Paris, për rekomandimin mbi anëtarësimin e Kosovës në këtë organizatë, edhe pas kundërshtimeve të ashpra të Serbisë dhe aleatëve të saj. Anëtarësimi i Kosovës do të vendoset me votën finale në Konferencën e Përgjithshme të hënën më 9 nëntor, ku Kosovës do t'i duhen 2/3 e 195 anëtarëve të agjencisë së Kombeve të Bashkuara. Asnjë anëtar nuk e ka fuqinë e vetos. Radio Evropa e Lirë ka përgatitur një fotogaleri me disa pamje të trashëgimisë kulturore dhe fetare të Kosovës.