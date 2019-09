Irani: Nuk do të ketë takim mes Trumpit dhe Rohani në OKB

Irani ka thënë të hënën se nuk do të ketë takim në mes të presidentit iranian, Hasan Rohani dhe homologut të tij amerikan, Donald Trump në Kombet e Bashkuara, ka raportuar televizioni shtetëror iranian, pasi Shtëpia e Bardhë ka lënë të hapur mundësinë për ndonjë takim në mes të dy liderëve.

“Ky takim as nuk është pjesë e agjendës tonë dhe as nuk do të ndodhë. Një takim i tillë nuk është planifikuar”, ka thënë zëdhënësi i ministrisë së Jashtme iraniane, Abbas Mousavi.

Mousavi i ka konsideruar “absurde” deklaratat senatorit republikan, Lindesy Graham” se është koha që Shtetet e Bashkuara “të vendosin në tavolinë sulmin në rafineritë iraniane të naftës”, pas sulmit në rafineritë saudite të naftës ditën e shtunë.

Ky sulm është pretenduar të jetë kryer nga rebelët huthi të lidhur me Iranin.