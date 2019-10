Vuçiq: Emërimi i Grenell, lajm befasues

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, deklaroi se për të është befasues lajmi i emërimit të Richard Grenell, si i dërguar i presidentit amerikan, Donald Trump, për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Ai tha se gjatë ditës (më 4 tetor) do të zhvillojë një bisedë telefonike, me Richard Grenell, që është edhe ambasador i SHBA-së në Gjermani.

Pas një takimi në Beograd me përfaqësuesit e Listës Serbe, Vuçiq tha se bisedimet ndërmjet Prishtnës dhe Beogradit janë zhvilluar nën ombrellën e Bashkimit Eropian dhe se përfaqësues i posaçëm ka qenë Matthew Palmer.

“Presidenti amerikan, Donald Trump, tash ka bërë një emërim të ri dhe unë menjëherë sot do të kem një bisedë telefonike me ambasadorin Grenell. Ai, padyshim se është njeri serioz dhe ka besimin e presientit Trump. Pra, do të shohim se në çfarë drejtimi do të shkojë”, tha Vuçiq.

Emërimi i ambasadorit Grenell është mirëpritur nga udhëheqësit e institucioneve të Kosovës. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian ka shprehur gatishmërinë që të vazhdojë bashkëpunimin me SHBA-në për Ballkanin Perëndimor.