Shkup: Politika s'ka zgjidhje për ndaljen e ikjes së të rinjve

Politikat e Qeverisë së Maqedonisë së Veriut nuk arrijnë të prodhojnë efektin e duhur për të ndalur rrjedhën e largimit të grupmoshave të reja nga shteti, theksojnë organizatat joqeveritare që në fokus kanë të drejtat e të rinjve.

Këto komente vijnë pasi në raportin e fundit të Bankës Botërore i cili u prezantua të martën, është theksuar se rreth gjysmë milioni e popullatës së përgjithshme në Maqedoninë e Veriut është larguar nga vendi, prej të cilëve një e treta është kuadër me arsim të lartë.

Bllazhen Malevski nga organizata "Reaktor", thotë se shumë problematike paraqitet dhe mungesa e një regjistri nga ana e institucioneve të shtetit në Maqedoninë e Veriut për të ditur saktë numrin e të rinjve që të ardhmen e tyre e ndërtojnë në ndonjë nga vendet e zhvilluara të Evropës.

Ai njëherësh thekson se strategjia qeveritare për të rinjtë nuk jep rezultate në praktikë duke siguruar një të ardhme më të mirë për ta.

“Në praktikë shohim një sistem i cili nuk arrin që përmes politikave konkrete të realizojë kërkesat thelbësore të të rinjve që janë jetike për perspektivën e tyre në shekullin 21. Trendi i largimit të të rinjëve nga Maqedonia e Veriut sigurisht se do të vazhdojë.

"Strategjia e qeverisë e miratuar para tre vitesh për të ndalë hovin e largimit e kuadrit me arsim të lartë duket qartë se nuk ka dhënë rezultate“, thekson Malevski.

Ndërkaq Sefer Selimi, drejtor ekzekutiv i organizatës joqeveritare “Democracy Lab’, për Radion Evropa e Lirë thotë se nuk është vetëm aspekti financiar që i detyron të rinjtë që perspektiven e tyre ta shohin jashtë shtetit.

Ai si shumë problematike e sheh mungesën e mundësive të barabarta për ngritjen në karrierë dhe ndërtimin e perspektivës, si dhe shërbimet jo të mirëfillta në sistemin e shëndetësisë, arsimor dhe të tjerë.

“Është për tu theksuar se nga shteti nuk largohen vetëm ata që kanë probleme financiare apo ata që nuk kanë një punë të sigurt në shtet, por edhe ata që kanë një punë në institucionet e shtetit me të ardhura të garantuara për një jetë normale në Maqedoninë e Veriut".

"Kjo është një indikator se të rinjtë dhe qytetarët e Maqedonisë së Veriut përveç se përpos aspektit social kërkojnë dhe siguri, kërkojnë dhe një funksionim të mirë të shtetit, që nënkupton shërbime më të mira në sistemin shëndetësor, sundimin e drejtësisë”, thotë Selimi.

Ndërkaq, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, përmes rrjetit social Facebook, brenda kësaj jave ka theksuar se lajmet e mira, që kanë të bëjnë me fillimin e bisedimeve me BE-në si dhe anëtarësimi i vendit në NATO paraqesin mesazhe të fuqishme për rininë që perspektivën e tyre ta shohin në Maqedoninë e Veriut duke intensifikuar angazhimin e të rinjve në cdo pore të shoqërisë.

“Besoj se lajmi i mirë nga Brukseli pozitivisht do të ndikojë mbi tërë rajonin, do të dërgohet mesazh se Ballkani Perëndimor është pjesë integruese e Evropës, do të shpërblehet përparimi i reformave dhe zgjidhja e çështjeve të rënda”, ka thënë Zaev.