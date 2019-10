Japonia do t'i dërgojë anijet e veta në rajonin e Gjirit Persik

Japonia zyrtare thotë se nuk do të bëhet pjesë e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për të mbrojtur transportin e mallrave në zonën ujore më të rëndësishme të tregtisë për në Lindjen e Mesme, por se do të dërgojë anijet e veta për të siguruar transportin e sigurtë të naftës në Japoni.



Sekretari i Kabinetit qeveritar, Yoshihide Suga, më 18 tetor tha se Tokio do të fillojë bashkëpunimin e ngushtë me Uashingtonin në përpjekje për të mbrojtur anijet që transportojnë naftën pas sulmeve që ndodhën për të cilat aleatët perëndimorë dhe arabë kanë fajësuar Iranin.



“Ne nuk do t’i bashkohemi Shteteve të Bashkuara, mirëpo do të bashkëpunojmë ngushtë me ta”, tha Suga në një konferencë për media.

“Paqja dhe stabiliteti në Lindjen e Mesme janë mjaft të rëndësishmë për sigurinë ndërkombëtare, duke përfshirë Japoninë”, shtoi ai.



Presidenti amerikan Donald Trump ka lansuar një fushatë për të mbrojtur transportin komercial të anijeve në Gjirin Persik kundër kërcënimeve dhe ndërhyrjeve joligjore, me mbështetje nga Australia, Britania dhe shtete të tjera perëndimore.



Disa incidente që ndodhën në Gjirin Persik, me konfiskimin e anijeve të shteteve perëndimore nga autoritetet, kanë ngritur tensionet në rajon. Teherani ka përfshirë përfshirjen në sulmet ndaj anijeve të rajonit.



Trump kishte akuzuar Iranin për sulmet e 13 qershorit kundër dy cisternave të naftës në Gjirin e Omanit, duke përfshirë edhe një anije japoneze.