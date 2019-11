Google do të kufizojë reklamat politike

Gjiganti Google nuk do të lejojë që fushatat politike të shënjestrojnë njerëz bazuar në qëndrimet e tyre të supozuara politike.

Kjo politikë do të nisë së zbatuari në Mbretërinë e Bashkuar “brenda një jave” duke vazhduar më pas me rajone tjera.

Megjithatë, fushatat për reklamim do të mund të shënjestrojnë persona bazuar në moshë, gjini dhe lokacion.

Kjo kompani ka thënë se do të marrë masa edhe për qëndrimet mashtruese në reklama, gjë të cilën nuk e ka bërë rrjeti social, Facebook.

Mark Zuckerberg ka thënë se nuk do të analizojë vërtetësinë e fushatave të kandidatëve politikë që bëhen në Facebook.

Rrjeti tjetër social, Twitter ka thënë se nuk do të lejojë fare fushata të reklamimit.

Politika e re e Google e vendos këtë kompani në situatë për të vepruar vetëm kur mashtrimet janë të shkallës së lartë.

“Ne e pranojmë se dialogu politik është pjesë e rëndësishme e demokracisë dhe se askush nuk mund të gjykojë secilin pretendim politik apo kundërpadi”, ka thënë udhëheqësi i Departamentit për Reklama në Google, Scott Spencer.

“Prandaj ne presim që numri i reklamave politike të cilat do t’i rishikojmë do të jetë shumë i kufizuar, mirëpo ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë për të shmangur shkeljet”, ka thënë ndër të tjera ai.