Palmer: Duam njohje të ndërsjellë Kosovë-Serbi

I dërguari i Departamentit amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, tha se SHBA-ja dëshiron të shohë normalizim të plotë të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, që do të nënkuptonte njohje të ndërsjellë.

"Sikur ta njihnin njëra-tjetrën, ato do të mund t'i zgjidhnin çështjet e diskutueshme si fqinj", tha Palmer për televizionin N1 në Sarajevë.

Sipas tij, Prishtina dhe Beogradi "duhet të ulen në tryezë, të arrijnë marrëveshje dhe bashkë të përcaktojnë rrugën kah e ardhmja evropiane".

"Është e nevojshme një marrëveshje që do të pranohej nga publiku në të dyja anët dhe do të mbështetej si rruga më e mirë përpara", tha Palmer, për të shtuar se marrëveshja do të duhej të ishte "e zbatueshme, e drejtë dhe e qëndrueshme".

Palmer po ashtu tha se ka një marrëdhënie shumë të mirë me të dërguarin e Shtëpisë së Bardhë për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell.

Emërimi i Palmerit në gusht dhe i Grenellit pak muaj më vonë janë parë si shenjë e përfshirjes gjithnjë e më të madhe të Shteteve të Bashkuara në dialogun Kosovë-Serbi.

Ky dialog është ndërprerë qysh në fund të vitit të kaluar, kur Kosova ka nisur me aplikimin e një takse mbi mallrat e importuara nga Serbia.

Përkundër thirrjeve të SHBA-së dhe të Bashkimit Evropian - si ndërmjetësues i dialogut - Kosova nuk e ka hequr taksën, ndërsa Serbia ka kundërshtuar vazhdimin e dialogut pa heqjen e taksës.

Kosova aktualisht është në negociata për formimin e qeverisë së re.

