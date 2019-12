Masë 48 orëshe ndaj personit që kërcënoi përmes Facebook-ut, Albin Kurtin

Nën dyshimet se ka kërcënuar me jetë kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, kandidati i vetëm për postin e kryeministrit të ardhshëm të Kosovës, Policia e Kosovës me urdhër të Prokurorisë ka ndaluar për 48 orë një person, me emrin Haxhi Hoti, i cili në zgjedhjet e fundit ishte pjesë e partisë Nisma Socialdemokrate.

“Lidhur me rastin, njësiti policor e ka kërkuar të dyshuarin në shtëpinë e tij, por i njëjti nuk është hasur, të njëjtit i është lënë ftesë për paraqitje të menjëhershme në polici. Në cilësinë e dëshmitarëve janë intervistuar dy persona, në koordinim me Prokurorin eShtetit janë ndërmarrë veprime për rastin”, thuhet në njoftimin e policisë.

“I dyshuari pas paraqitjes në polici, është intervistuar dhe me urdhër të prokurorit është dërguar në mbajtje për 48 orë”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.

Në profilin e tij në Facebook, Haxhi Hoti kishte shkruar ndër tjera se “Albin Kurti ika dy rrugë: Ose ta lëshojë Kosovën ose të vritet”.

Më pas, Hoti e kishte fshirë këtë postim nga faqja e tij dhe kishte kërkuar falje publike duke shkruar: “ishte një gabim teknik i imi, ku mediat pa me pyetur mua e kanë shpërndarë këtë shkrim! Kërkoj falje publike”.

Po ashtu, Hoti ka kërkuar falje edhe në emër të partisë Nisma Socialdemokrate.

Lëvizja Vetëvendosje, përmes një deklarate të publikuar në Facebook bën të ditur se përfaqësuesi i zyrës ligjore të kësaj partie politike, Berat Ganiqi, kishte dorëzuar një kallëzim penal në stacionin policor “Qendër”, në Prishtinë.

“Ne nuk e dimë nëse ai kërcënim ka qenë i porositur, gjakftohtë, apo i nxitur nga kultura e urrejtjes ndaj Lëvizjes, e cila është kultivuar për vite me radhë nga subjektet e pushtetit, që janë pasuruar paligjshëm duke varfëruar Kosovën. Këto gjëra duhet t’i zbulojë policia e prokuroria”, thuhet në reagimin e Vetëvendosjes.

“Megjithatë, rasti ka rrethana rënduese, për shkak se kërcënuesi është pjesë e listës së kandidatëve për Kuvendin e Republikës, nga një parti e koalicionit PAN, të shquar për keqqeverisje e kapje të shtetit. Përveç subjektit të vet partiak, nga postimet e tij publike në rrjete sociale kuptohet se kërcënuesi është edhe adhurues i madh i presidentit të Republikës”, thekson Vetëvendosje.

“Kosova e ka vetëm një rrugë përpara, atë të ligjit e të zhvillimit, në luftë pa kompromis kundër krimit, pabarazisë dhe injorancës”, thuhet ndër tjera në reagimin e Vetëvendosjes.

Në zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura në Kosovë, më 6 tetor, Lëvizja Vetëvendosje doli partia e parë, kurse kryetari i saj, Albin Kurti është nominuar nga kjo parti për postin e kryeministrit të ardhshëm të Kosovës.